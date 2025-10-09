Federico Jiménez Losantos: "El acuerdo está abocado al fracaso, es una guerra santa"

Federico Jiménez Losantos da una lección de historia sobre el Islam a propósito del Acuerdo de paz anunciado por el presidente de EE. UU., Donald Trump para Israel y Hamás. El director de Es la Mañana de Federico pronostica que "está abocado al desastre en uno o dos años" porque "o los matas o te matan, que es lo que dice el Corán".

Explica que no se trata de "terrorismo, es una guerra santa", de suma cero, en la que "violando o asesinando ganas el Paraíso". "Frente a ganar el paraíso" qué oferta puede haber, se pregunta.

Jiménez Losantos compara el Islam con el Comunismo, "religiones prácticas" que "no dependen de la fe" sino "del comportamiento social". Explica que "Islam significa sumisión", te dicen "cómo pensar, cómo vestir, qué comer". Concluía: "Son unos psicópatas del control".

Habla de que la sumisión de la mujer empieza por la "aceptación del velo" y de cómo hace cuarenta años había más libertad para las féminas en Irán, Irak, Arabia o Palestina. Hasta que el Islam llegó a los gobiernos de estos países.