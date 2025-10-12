Marcelo Gullo sobre la hispanofobia de la izquierda: "Han convertido España en una sauna mental, son unos mentirosos"

En ‘Historia orgullosa de España’, sección del programa La Noche de Cuesta, charlamos con el historiador y politólogo argentino Marcelo Gullo, un clásico de la batalla cultural. Acaba de publicar Lepanto. Cuando España salvó a Europa y es autor de la trilogía Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América debe a España, obras que desenmascaran la leyenda negra antiespañola.

Mientras unos califican la festividad del 12 de octubre como "un ritual de la blanquitud", reducen la relación de España con Hispanoamérica a "un servicio forzado de subalternidad" o reivindican una "memoria anticolonial", el historiador propone, con mucho humor, "que el señor presidente decrete el Día de la Sauna como Fiesta Nacional, porque han convertido a España en una gran sauna mental, han prostituido, han falsificado la historia". Y añade: "Son unos mentirosos. Nadie de estos zánganos sauneros le cuenta a los españoles que España no hizo ningún genocidio en América". Cita los estudios sobre la población existente en América que demostraríán que "tal genocidio no existió". Todo lo contrario: "En realidad Cortés detiene un genocidio. Los aztecas mataban veinte mil personas por año para comérselos. A Cortés se le sumaron trescientos mil indios oprimidos de la forma más brutal que ha conocido la historia: la antropofagia". Recuerda el caso del mexicano José Vasconcelos, rector de la UNAM y ministro de Educación que decía "que la conquista la hicieron los indios".

La Complutense: nido de víboras y falsificadores

Sobre las manifestaciones, exposiciones y saraos varios contra el 12 de octubre dice: "Mis compatriotas de la gran hispanidad que se manifiestan en Madrid no tienen la culpa de nada. En realidad desde hace muchísimo tiempo han sido colonizados culturalmente por la agenda negra que ha predicado el Foro de San Pablo y toda la izquierda". Aunque también apunta que "la principal culpa de la prédica de la leyenda negra la tienen los propios españoles".

En sus conferencias en Buenos Aires explica a "los muchachos que España creó ochenta y tres universidades. La de San Marcos ochenta años antes de la Universidad de Harvard". Al acabar, "siempre un alumno levanta la mano y dice: "Profesor, ¿custed sabe que en la Complutense de Madrid dicen todo lo contrario?" Gullo remata: "Los propios españoles de la Universidad Complutense, ese nido de víboras, de delincuentes y de falsificadores de la historia, predican, porque no están enseñando, están predicando, son militantes políticos disfrazados de profesores. Y si esos delincuentes predican que España fue a América a robar y a asesinar, entonces imagine qué culpa tienen los muchachos del otro lado del océano si los mismos españoles le están diciendo eso".

Marcelo Gullo

Insiste el argentino: "Somos nosotros los que tenemos que dar gracias a España por terminar con el infierno americano". Desidealiza la realidad indígena de finales del siglo XV: "No estábamos desnudos comiendo mango, chirimoyas y bebiendo ron, no. No estábamos haciendo el amor libre, felices… Estábamos matándonos unos a otros. Reinaba la prostitución y el canibalismo, y España termina con ese infierno".

Trescientos años de paz y prosperidad

Y a partir de ahí, explica, "reinaron trescientos años de paz y prosperidad. La Ciudad de México cuando se independizó era mucho más próspera que cualquier ciudad norteamericana. No lo dice Marcelo Gullo, lo dice un hombre que odiaba a España y el catolicismo, el barón von Humboldt, un protestante hugonote que va a México para recabar información y se encuentra que no puede hablar mal de nada. "¿Dónde están los esclavos? Mira, acá esclavos no hay", le dicen, "acá todos trabajan como asalariados. Bueno, no ganarán nada…" Y cuando saca la cuenta del poder adquisitivo se da cuenta de que un minero mexicano ganaba dos o tres veces más que un minero ruso y un minero inglés. Hace sus comparaciones, sus estadísticas, y concluye que un minero mexicano comía más carne que un obrero en París y tomaba más vino y las ciudades estaban limpias y ordenadas, eran ultramodernas".

En su libro Madre Patria apunta que en México la primera operación a corazón abierto se hace en un hospital construido por españoles. "Y me pregunto: ¿si España fue a América a robar y a asesinar, por qué siembra México, Perú, Venezuela de hospitales? Y no son hospitales para españoles, porque prácticamente no había. Tampoco son hospitales para mestizos, porque todavía no había. Son hospitales para indios. ¿Por qué hace eso? Porque España lo considera otra parte del Reino de España. Y eran gratuitos". Y América superó a Europa: "En los hospitales de México y del Perú se llevó un registro de cuántas personas entraban y cuántas salían, la proporción de gente que se sanaba, cosa que no se obtuvo en Europa hasta cien años después". Una de las claves vuelve a ser la fusión de conocimientos y culturas: "Porque combinaban las hierbas medicinales de América con las de Europa. Por ejemplo, las que curaban la malaria, una corteza de árbol americano. Por eso desde Europa muchos ricos viajaban para curarse".

Tortilla de patatas y ceviche

Algunos han acusado a Gullo y a otros historiadores de hacer una leyenda rosa de la historia. Contesta: "Los españoles cometieron muchos pecados, pero lo cierto es que no hubo ningún país que llegase a otro continente y elaborara un cuerpo de leyes como el que elaboró España. Y lo hizo para contener a los bandidos, porque un pueblo no está formado solo por ángeles. Un pueblo está formado por hombres". Se pregunta: "¿Dónde están las Leyes de Indias de Inglaterra en los Estados Unidos? La política de Inglaterra en los Estados Unidos fue: el mejor indio es el indio muerto, porque no querían mezclarse con ninguno. Y cuando no pudieron matarlos a todos, como en Sudáfrica hicieron un sistema de apartheid". Lanza un desafío práctico: "Vamos a tomar una cervecita a Boston o a Georgetown y nos sentamos en un lindo bar una tarde de verano a ver si vemos pasar a un solo mestizo anglosajón-indio. Yo le pago el pasaje ida y vuelta. Porque ellos los mataron a todos. En Tasmania los ingleses no dejaron viva a una sola mujer… Pero la única conquista mala es la conquista española de América".

Gullo ha comentado alguna vez que en su casa siempre se comía fabada sin saber que era asturiana. "Claro, fue una mezcla, una mixtura de ida y vuelta; no había prejuicios. ¿Cuál es hoy el principal plato que uno puede encontrar en cualquier bar de Madrid? Una tortilla de patatas. La patata viene del Perú y si uno se va a Lima, el ceviche se hace con pescado y limón, que lo llevaron los españoles. Es decir, un intercambio del que todos se enriquecieron. Desafío a cualquiera a que me diga cuál es la comida mixta de Inglaterra. Ninguna. No hay nada más típico en el Perú que un chicharroncito de cerdo. ¿De dónde viene el cerdito, típico también de la comida cubana? De España."

"La leyenda negra es una mentira histórica, se cae como un castillo de naipes cuando uno empieza a decir la verdad", concluye.