Albares se rinde ante el relato antiespañol de la Leyenda Negra: "Hubo dolor e injusticia"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha rendido este viernes ante el relato antiespañol de la Leyenda Negra en la inauguración de una muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas en Madrid. Albares ha asegurado que ha habido "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" de México, algo que forma parte de la "historia compartida" entre ambos países y que "no puede negarse ni olvidarse". Según el ministro, "como toda historia humana, tiene claroscuros, y justo es reconocerlo y lamentarlo".

Así lo ha denunciado el ministro Albares en un acto en el que ha participado Luis García Montero, director del Instituto Cervantes –una de las sedes que acoge esta muestra cultural– o el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, entre otros.

Estas palabras llegan después de que este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmase que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial que formuló por carta su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y que provocó varios encontronazos entre los dos países.

"Invasión violenta"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha valorado como "muy importante" la declaración de Albares: "Es muy importante, es el primer paso", ha reaccionado la mandataria mexicana, quien en anteriores ocasiones, al igual que su antecesor, Obrador, había reclamado una disculpa por "la invasión violenta", tal y como se ha referido este viernes nuevamente a la llegada de los españoles.

"Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia, es importante, desde mi punto de vista, un primer paso. Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los gobiernos y los pueblos, no es humillante, al contrario", ha dicho la presidenta mexicana. Sheinbaum ha dado la "enhorabuena" por este avance.

El evento donde ha participado Albares tenía como finalidad presentar la muestra 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', que reúne 435 piezas cedidas por el Gobierno de Sheinbaum y que está dividida en cuatro sedes madrileñas: la Casa de México en España, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo Arqueológico Nacional, y el Instituto Cervantes. Las piezas abarcan desde el año 1.400 a.C. -es el caso de algunas figuras de la cultura olmeca- hasta el siglo XXI -algunos de los textiles que se muestran en el Cervantes-.