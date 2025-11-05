Descubren en México un 'mapa del universo' de 3.000 años

El yacimiento de Aguada Fénix, situado en el estado mexicano de Tabasco, ha revelado un hallazgo arqueológico excepcional: un monumento construido entre 1050 y 700 a.C. que podría representar una visión simbólica del universo. Según un estudio publicado en la revista Science Advances, su diseño se basa en ejes cardinales de gran escala y sin evidencias de jerarquía social, lo que sugiere que fue levantado por comunidades igualitarias.

Un cosmograma sobre el paisaje

Las investigaciones, dirigidas por Takeshi Inomata y Daniela Triadan, de la Universidad de Arizona, muestran que Aguada Fénix fue diseñado como un cosmograma, es decir, una representación simbólica del orden cósmico. La disposición general del sitio se basa en dos grandes ejes perpendiculares, de hasta 9 y 7,5 kilómetros de longitud, marcados por calzadas y canales artificiales.

En el centro del complejo se encuentra una plataforma artificial de 1.400 metros de largo por 400 de ancho, conocida como la Meseta Principal, que albergaba una estructura ceremonial de tipo "Grupo E", vinculada al calendario ritual mesoamericano. Este tipo de construcción aparece alineado con fechas específicas del año solar, lo que refuerza la interpretación astronómica del sitio.

El depósito ritual más antiguo con colores direccionales

Durante las excavaciones en el centro del monumento, el equipo halló una fosa cruciforme excavada hasta la roca madre, que contenía un conjunto de pigmentos minerales y conchas marinas organizados en torno a los puntos cardinales. El depósito incluía azurita azul al norte, malaquita verde al este y ocre amarillo al sur, junto con restos de conchas marinas en la parte occidental.

Se trata de la evidencia más antigua conocida del uso de colores direccionales en Mesoamérica, una práctica ritual que más tarde aparecería entre los mayas del periodo clásico. La disposición de los materiales sugiere una intencionalidad simbólica que vinculaba cada color con una dirección y, posiblemente, con elementos naturales como el agua, el sol o los puntos del horizonte.

Canales, calzadas y una presa con función ritual

Los investigadores también documentaron una infraestructura hidráulica de gran escala, que incluye una presa de 120 metros y varios canales excavados en el terreno. El más largo de estos canales, denominado Canal 5, alcanza una longitud de más de 4 kilómetros y hasta 5 metros de profundidad. Aunque muchos de estos canales quedaron inconclusos, no muestran signos de uso agrícola o de transporte, por lo que se interpreta que su función era simbólica o ritual.

El sistema estaría relacionado con el eje oeste del cosmograma y habría servido para canalizar el agua de la cercana Laguna Naranjito, probablemente durante eventos ceremoniales. Según los cálculos del equipo, estas obras requirieron unas 255.000 jornadas de trabajo, una cifra considerable pero muy inferior a las 10,8 millones de jornadas estimadas para la construcción de la plataforma principal.

Una obra colectiva sin élites visibles

A diferencia de otros centros mesoamericanos de la época, como La Venta o San Lorenzo, Aguada Fénix no presenta esculturas de gobernantes, templos elevados ni residencias elitistas. Tampoco se han hallado signos de una planificación urbana jerárquica. Esto indica que su construcción fue un esfuerzo colectivo, probablemente impulsado por líderes comunitarios con conocimientos astronómicos y calendáricos, pero sin poder coercitivo.

Los investigadores sugieren que la motivación para participar en estas grandes obras pudo haber sido la celebración de rituales colectivos, acompañados de intercambios, festividades y ceremonias que reforzaban la identidad comunitaria. Aguada Fénix demuestra que es posible organizar grandes proyectos sin estructuras de poder centralizadas ni desigualdad social marcada.

