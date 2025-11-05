"Una bofetada a la memoria de los 2.753 muertos del 11-S": así reaccionan las redes a la victoria de Mamdani

Zohran Mamdani ha sido elegido nuevo alcalde de Nueva York, imponiéndose en una contienda marcada por la polarización ideológica y por el peso simbólico de su figura.

El socialista se ha impuesto en cuatro de los cinco distritos de la ciudad (Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens), mientras que Cuomo solo ha vencido en Staten Island.

Su elección ha desatado una intensa ola de reacciones en redes sociales, que van desde la celebración por parte de simpatizantes hasta la denuncia de que su llegada al poder supone un giro ideológico radical, con implicaciones culturales y políticas que, según numerosos usuarios, no deberían ignorarse.

Críticas al simbolismo de su llegada

Pocas horas después de confirmarse su victoria, Mamdani publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un vídeo grabado en el metro de la ciudad. En él, se le ve caminando por un andén mientras suena la voz automatizada del sistema neoyorquino:

Un mensaje visual que ha sido interpretado por muchos como la escenificación simbólica de su llegada al poder. Sin declaraciones, sin discursos, solo una imagen cargada de mensaje político.

Pero la publicación no fue recibida con unanimidad. Uno de los mensajes más compartidos resume el malestar de parte del electorado:

"Una bofetada a la memoria de los 2.753 muertos del 11-S. Esto no es progreso, es amnesia."

Otros usuarios, como el comentarista conservador Terrence K. Williams, han advertido del simbolismo político que representa Mamdani:

"Obama soñaba con que los musulmanes dominaran la política americana. Zohran Mamdani es el resultado. Esto va a acabar en lágrimas."

Trump: "Con un comunista al mando, la ciudad no tiene ninguna posibilidad"

Donald Trump también reaccionó con dureza a la victoria del candidato demócrata, en un mensaje publicado en Truth Social. El expresidente culpó de las derrotas republicanas al cierre del gobierno y a su ausencia en la papeleta, pero cargó directamente contra Mamdani:

"Con un comunista al mando, esta otrora grandiosa ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito. Ni siquiera de sobrevivir."

Trump ya había advertido en días anteriores que no destinaría fondos federales a Nueva York si Mamdani era elegido:

"No quiero seguir malgastando dinero. Nueva York será un desastre económico y social."

"Nunca ha trabajado un solo día en su vida"

Más allá de las acusaciones ideológicas, las críticas se han centrado en su entorno familiar y su biografía personal. Varios usuarios han cuestionado el contraste entre su discurso de defensa de los trabajadores y su trayectoria vital:

"Mamdani viene de una familia rica, no sabe lo que es trabajar ni pagar un alquiler. Se disfraza de obrero pero solo quiere poder."

Hijo de la cineasta Mira Nair y del académico Mahmood Mamdani, Zohran ha crecido en un entorno cultural de élite, alejado del perfil de político surgido desde abajo. Esa biografía ha sido utilizada por sus detractores como ejemplo de lo que califican de "socialismo de salón".

Entre los términos más repetidos en las últimas horas figuran expresiones como "comunista de élite", "fraude político" y "producto de las universidades activistas", en referencia a su paso por grupos como Students for Justice in Palestine y sus eslóganes radicales como "Globalizar la Intifada".

Un mandato que arranca en medio de la división

La llegada de Mamdani a la alcaldía se produce tras una campaña marcada por propuestas de fuerte carga ideológica: congelación de alquileres, autobuses gratuitos, impuestos al 1% más rico y creación de supermercados municipales. También por su perfil identitario, su activismo propalestino y su discurso contra lo que considera estructuras opresivas del sistema económico estadounidense.

Las primeras reacciones en redes anticipan una legislatura de máxima confrontación política y cultural, en una ciudad que no solo es la capital financiera de EE.UU., sino también su escaparate más visible a nivel global.