El centén segoviano de 1609, una de las joyas de la numismática española, vuelve a salir a subasta en Ginebra. En 2009 marcó un hito al venderse por 800.000 euros, pero ahora la puja arranca en una cifra muy superior: un precio de salida de dos millones de francos suizos (2,17 millones de euros).

La firma Numismatica Genevensis, encargada de la venta el próximo 24 de noviembre, espera que la moneda no solo supere su propia marca, sino que pueda batir el récord de Europa Occidental. Dicho honor lo ostenta actualmente una moneda de 100 ducados del Sacro Imperio Romano Germánico, vendida por 2,11 millones de euros.

Con un peso de 339,35 gramos, el centén es la mayor moneda de oro del siglo XVII y una metáfora del poder hispano y su supremacía, alimentada por las riquezas del Nuevo Mundo. Se trata del único ejemplar conocido que se acuñó en 1609, lo que eleva su excepcionalidad, además de que los centenes de otros años que se conservan también son muy escasos. "Tiene todo para que probablemente su precio rompa récords", ha afirmado Frank Baldacci, presidente de la firma subastadora.

La pieza procede de la prestigiosa ceca de Segovia, una casa real de moneda impulsada por Felipe II para convertirla en la más avanzada de Europa. El rey trajo ingenieros del Tirol austríaco para construir un centro que, según los expertos, acabó creando "las más bellas monedas que el mundo ha visto", reconocibles por el pequeño acueducto grabado en su anverso.

El centén, con un valor de 100 escudos de la época, equivalía al salario de varios años de un trabajador. Sin embargo, nunca estuvo pensada para la circulación, sino que funcionó como un obsequio diplomático para exhibir el prestigio y la opulencia de la Monarquía Hispánica ante dignatarios extranjeros.