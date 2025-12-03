El tradicional vídeo en el que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, muestra su pesebre y reivindica el valor cultural de la Navidad ha vuelto a hacerse viral con la llegada de estas fechas. La pieza, difundida de nuevo en redes sociales por distintos usuarios, recoge un vídeo grabado en 2017 en el que Meloni defendía la instalación del belén frente a quienes, según afirmaba entonces, consideraban que podía resultar ofensivo para otras culturas.

Meloni lo va a cambiar todo. La única es que dando la batalla de las ideas en Europa. Seas creyente o ateo, nuestros valores se fundan en un portal en Belén. Cuídalos. pic.twitter.com/VtMvA7Y6yy — Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) December 1, 2025

En la grabación, la líder italiana explica que aquel año decidió cambiar su costumbre navideña. "Yo hago unos estupendos árboles de Navidad, soy ‘cinturón negro’ de árboles de Navidad. Sin embargo, este año cambió todo. Este año de ‘arbolista’ me vuelvo ‘pesebrista’", afirma al inicio del mensaje. Según relata, la decisión surgió cuando algunos colegios italianos empezaron a debatir si debían evitar el pesebre en sus aulas para no ofender a otras culturas.

Meloni sostiene que no encuentra justificación para considerar ofensiva una representación del nacimiento de Jesús. "He decidido hacer el pesebre cuando ya no lo hace nadie más. He decidido hacer el pesebre cuando en las escuelas dicen que no se puede hacer porque de algún modo ofende a quien cree en otra cultura. Realmente, no encuentro una razón y me pregunto: ‘¿Pero cómo te ofende un niño que nace en un establo? ¿Qué hace para ofenderte una familia que escapa para defender a aquel niño? ¿Cómo hace para ofenderte mi cultura?’".

Los valores que sostienen la identidad italiana

La dirigente italiana vincula el nacimiento de Jesús con valores que, afirma, sostienen la identidad cultural de Italia. "Porque que se crea en Dios o no, estos símbolos se resumen en los valores que fundaron mi civilización. Yo creo en el respeto porque me lo ha enseñado este símbolo. Creo en la laicidad del Estado porque me lo ha enseñado este símbolo. Creo en la sacralidad de la vida porque me lo ha enseñado este niño que nace. Creo en la solidaridad porque me lo ha enseñado este símbolo", señala en otro fragmento.

En este sentido, Meloni asegura que desea transmitir esos valores a su hija: "Lo que yo soy está en este símbolo y quiero que mi hija lo sepa. Quiero que Ginebra sepa que la Navidad no es solamente regalarnos aquellas cosas costosas y comernos todo lo que hay. Yo quiero que Ginebra sepa que en la Navidad celebramos estos valores y creo que también ustedes deben explicarle esto a vuestros hijos".

El mensaje concluye con un llamamiento a recuperar la tradición del belén: "Hagan el pesebre, hagan el pesebre junto a mí. Este año todos juntos agarremos el pastorcito y hagamos la revolución del pesebre".

Reacciones en las redes sociales

Aunque el vídeo se grabó en 2017, la pieza audiovisual ha vuelto a circular en redes sociales este diciembre, impulsado por usuarios que valoran su reivindicación de la cultura cristiana. "Meloni lo va a cambiar todo. La única que está dando la batalla de las ideas en Europa. Seas creyente o ateo, nuestros valores se fundan en un portal en Belén. Cuídalos", ha escrito uno de los usuarios que ha difundido el vídeo.

Asimismo, otra usuaria ha comentado en la misma publicación que pese a ser "atea" entiende que "el hombre necesita una fe que lo guíe, entonces entendiendo eso, voy a elegir toda la vida preservar nuestros valores judeocristianos modernos que se basan en el amor, el respeto y la libertad, sobre la obediencia y la sumisión (la sharía)".