Páter Góngora: "Los católicos somos la única institución que va a pervivir al Estado, a los masones o al PSOE"

Los curas Francisco J. Delgado y Juan Manuel Góngora han visitado el programa Es la Mañana de Federico para hablar, entre otras cosas, de su canal de Youtube La Sacristía de la Vendée. Una "tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria" en la que se analiza la actualidad política, eclesial y cultural. Actualmente tiene más de 90.000 suscriptores y sus tertulias y entrevistas se acercan a los 9 millones de visualizaciones.

Federico Jiménez Losantos les presentaba como un grupo de "curas relativamente jóvenes, bien formados y que siempre está, uno u otro, castigado por el obispo de turno. Los mismos que nos atacaban en la Cope". Y añadía "son rojos con complejo de curas y curas con complejo de rojos, que es peor". Defienden "una doctrina tradicional" frente al "soviet rojo" cerca de la Conferencia Episcopal.

En Libertad Digital estamos dedicando un especial a las guerras de la Vendée y Jiménez Losantos les preguntaba precisamente por qué eligieron ese nombre para su canal. Explicaba el padre Francisco J. Delgado que siempre se ha hablado de los católicos de sacristía, gente que está metida en la iglesia y además ser la historia de unos católicos contrarrevolucionarios.

Comentaba a los invitados cómo es posible que "los católicos y la gente de Roma" nunca se hayan defendido de la persecución o no vean la intención de liquidación de la tradición cristiana por parte del Estado, "que aspira a asumir esa condición divina, de poder único y legítimo". Contestaba Pater Góngora que "los católicos pertenecemos a la única institución que va a pervivir y subsistir al Estado, a los masones, al PSOE y a todo aquel que se presente". Apuntaba que "el odio a la fe va adoptando diferentes formas" desde la Revolución Francesa y la aprobación en 1790 de la Constitución Civil del Clero.

Jiménez Losantos recordaba que este año se cumplen 100 años del comienzo de la Cristiada, Guerra de los Cristeros, y los 90 de las matanzas de Paracuellos, en el otoño de 1936, "las dos grandes persecuciones a los católicos. Aquí mataron a 8.000 religiosos". En Francia, en la Vendée, se llevaron a cabo atrocidades que no "se han hecho ni en Rusia".

Estos dos curas han sido censurados y perseguidos por sus superiores con campañas de manipulación orquestadas para intentar silenciarlos y laminarlos. Han denunciado, por ejemplo, el último acuerdo, "para los sacerdotes terrorífico", de la Iglesia con el Defensor del Pueblo para "la reparación de las víctimas de abusos sexuales", víctimas y culpables "sin juicio y sin posibilidad de defensa, de antemano".

Del asalto al Valle de los Caídos a la Ley de Memoria de Zapatero "por qué son tan pacatos los obispos", preguntaba Jiménez Losantos. Denunciaba uno de los dos invitados que "han aceptado como modo de subsistencia un pacto de no agresión adornado con los dineros de la X, el yugo de la X, y otras cosas que hace que salga bastante rentable no oponerse".

En la entrevista también se aborda el creciente acercamiento de la juventud a las iglesias y a la fe.