Una joya de la arqueología vuelve a la vida: la Domus de los Grifos abre sus puertas

Oculta bajo la magnificencia de los palacios imperiales del Palatino, la Domus de los Grifos, una de las residencias más antiguas de la República romana, se abre finalmente al público. Este hito cultural ha sido posible gracias a un innovador proyecto de restauración, permitiendo recuperar un espacio que permaneció enterrado durante siglos.

Edificada a finales del siglo II a.C. y redescubierta a principios del XX, esta vivienda representa un ejemplo excepcional de la arquitectura doméstica previa al Imperio. Su valor reside en el extraordinario estado de conservación de sus pinturas murales y pavimentos, considerados una referencia absoluta para el estudio del segundo estilo pompeyano. Según explicó la responsable científica Federica Rinaldi, la casa es "un libro fundamental" para comprender el arte antiguo.

Tecnología al servicio del patrimonio

El proyecto ha debido sortear la extrema fragilidad del yacimiento. Para conciliar la divulgación con la preservación, se ha diseñado un recorrido donde el visitante no pisa los mosaicos originales. En su lugar, un operador equipado con cámaras transmite las imágenes en tiempo real, ofreciendo una visita en vivo sin poner en riesgo las teselas ni los frescos.

Esta modalidad permite al público observar los detalles de la decoración, como la famosa luneta de estuco con dos grifos alados que da nombre a la domus, mientras recibe explicaciones históricas en directo. "No podemos permitir que se pierda ni un milímetro de superficie pictórica", subrayó Rinaldi, destacando que no se trata de una recreación virtual, sino de una experiencia real mediada por la tecnología.

Redescubrir la Roma privada

La iniciativa se enmarca en el programa Caput Mundi, impulsado por el Parque Arqueológico del Coliseo, que busca diversificar la oferta cultural y descongestionar el turismo de masas. El director del parque, Simone Quilici, destacó que este enclave permite adentrarse en la vida privada de las familias adineradas de la época republicana, un periodo del que apenas quedan vestigios en el Palatino. Tras décadas oculta, la Domus de los Grifos podrá visitarse todos los martes a partir del 3 de marzo mediante reserva previa.