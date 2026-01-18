Luis E. Íñigo: "Azaña quería una república para los republicanos, no para todos los españoles"

El 11 de febrero de 1930, por el aniversario de la I República, Manuel Azaña llamaba al combate reivindicando el sectarismo: "No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario, y en un país como este, enseñado a huir de verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libre examen y a soportar la opresión, ¡qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progreso social!".

Luis E. Íñigo (Guadalajara, 1966), doctor en Historia y especialista en la II República, aborda en su último libro, La secta republicana (La Esfera, 2025), cómo un grupo de "intransigentes" creó un régimen en el que "no había lugar alguno para los discrepantes" porque, en definitiva, "la República solo podían gobernarla las izquierdas". El autor, profesor en la Universidad de Mayores del Colegio de Docentes de Madrid, y colaborador en medios como La Aventura de la Historia y El Debate, conversa con LD sobre algunos de los aspectos que analiza en su ensayo, como el resentimiento y el egocentrismo de los ideólogos del régimen, su anticlericalismo o la ingenuidad absurda de la derecha republicana.

Un momento de la entrevista | C.Jordá

P: Señor Íñigo, ¿quién controla el presente controla el pasado, y quién controla el pasado controlará el futuro?

R: Es una frase contundente. Las frases contundentes tienen el problema de que son demasiado generales a veces. Es verdad que, en el presente actual, hay una manifiesta intención de controlar el relato del pasado para utilizarlo como arma arrojadiza en el control del presente. Lo vemos en las leyes de Memoria Democrática y de Memoria Histórica: no son, únicamente, una reivindicación legítima de los derechos de personas represaliadas en su momento, sino un intento de imponer un relato que pueda utilizarse por la izquierda contra la derecha, para hacerla parecer como implicada en una represión de la que, por supuesto, no tiene ninguna culpa: esta derecha no es aquella ni deriva de aquella, por más que se intente decir que es así.

P: El presidente Sánchez, hace un lustro, en el Congreso, sobre la II República: "Aquel ambicioso proyecto buscaba la modernización del Estado y de la sociedad, la consolidación de la paz, la derrota de la dictadura y anteponer el valor de la democracia". ¿Verdadero, falso o ambas opciones son correctas?

R: Es una versión edulcorada de la II República. Primero, la II República fue un régimen que un sector de la opinión quiso convertir en un proyecto ideológico propio. No era, ni mucho menos, como la Transición, un proyecto de convivencia entre todos los españoles, en el que se hizo un esfuerzo de integrar a todos los españoles. Era un proyecto de una parte del espectro político que quiso imponerse a toda la sociedad, sin tener en cuenta lo que el resto de la sociedad opinaba. Principalmente, se quiso imponer a la gran masa de católicos que todavía existía en España, y a los que no se tuvo en cuenta para nada. La ideología de este sector de la izquierda republicana ya hablaba de esto muchos años antes: no hablaba de constituir una democracia a través del consenso, sino de descuajar completamente la Historia de España, borrarla por completo, como si no sirviera para nada, y construir de cero un proyecto político que debía hacerse con unas características determinadas que no eran negociables. Era la verdad. Y la verdad no se negocia.

Luis E. Íñigo con un ejemplar de 'La conjura republicana' | C.Jordá

P: ¿Aquella España se hizo republicana por culpa del rey?

R: Rafael Cruz ha demostrado que la consigna del "Rey Felón" tuvo mucha capacidad de movilización en esos años de transición entre el final de la dictadura y la república. Ante la opinión pública, Alfonso XIII apareció como un traidor a la Constitución. Había amparado la dictadura de Primo de Rivera y, por tanto, traicionado al pueblo español. Un pueblo español que debía recuperar la soberanía y hacer lo que quisiera con ella. Parecía que lo único lógico era la república porque la monarquía había quedado contaminada por la obra del rey, y porque parecía que no había recambio: ni fuera, porque eso ya se había probado en tiempos de Amadeo de Saboya, y había salido como había salido; ni dentro, porque los herederos del rey estaban inhabilitados por razones de salud o de edad. Lo que llama la atención es cómo la derecha republicana se dejó engañar por esta idea de que la revolución solo iba a ser política, y luego iba a dar paso a unas cortes constituyentes para, libremente, decidir una constitución entre todos. Azaña lo dice de una manera muy clara en el mitin de Las Ventas en septiembre de 1930: quería una república para los republicanos, gobernada por los republicanos, no para todos los españoles, como decía Lerroux.

P: ¿La derecha republicana pecó de pardilla?

R: Realmente, uno se asombra. Sorprende la ingenuidad de gente como Alcalá Zamora y Maura. Sobre todo, de Alcalá Zamora, que era un político muy experimentado, que había sido ministro dos veces. Sin embargo, se dejó llevar por esta corriente de entusiasmo republicano sin darse cuenta de que las ideas que tenían eran muy distintas: mientras ellos querían construir una democracia para todos, la izquierda quería llevar a la Constitución su proyecto político. Lo cual, evidentemente, hace que llamar "constitución" a eso sea muy generoso: una constitución nunca puede ser el programa de un partido o de un grupo de partidos.

Íñigo, con los ojos cerrados | C.Jordá

P: Expone que los cocineros de aquel puchero ideológico, muchos de ellos, brillantes, compartían resentimiento y egocentrismo.

R: Y soberbia. Sobre todo, en Azaña. La Generación del 14 actuó de manera soberbia e intransigente. Tuvo la mala suerte de ser un grupo numeroso de intelectuales muy bien preparados que llegaron a la edad adulta en una sociedad que no tenía el nivel de desarrollo suficiente para garantizarles unos puestos adecuados a su preparación en la universidad, en la administración o en la empresa privada. Eso les generó mucha frustración durante muchos años y, digamos, les condenó a hablar solo entre ellos, a formar una especie de grupo amplio de debate en los márgenes del sistema, en instituciones como la Institución Libre de Enseñanza o el Ateneo de Madrid.

P: Manuel Azaña: "Ninguna obra podemos fundar en las tradiciones españolas…". ¿A qué se debía la fobia al pasado?

R: Es una cosa que comparte toda esa generación: esa visión de la Historia de España como una anomalía dentro de Occidente, que tiene una causa principal. Y esa causa no es otra que la hegemonía de la Iglesia Católica, que había que arrancar de raíz para que España se pudiera liberar. Los discursos de Azaña, pero también los textos de Marcelino Domingo o de Álvaro de Albornoz, destilan anticlericalismo por todas partes, odio a la Iglesia Católica, porque consideran que la Iglesia había apartado a España desde siempre de las corrientes modernizadoras que venían de Europa: del humanismo, cosa que no es cierta; de la Ilustración, e incluso el propio liberalismo español había sido una planta que había crecido podrida y que había renunciado a su misión histórica pactando con la Iglesia y con la monarquía. El resultado no había sido una democracia liberal, sino un régimen oligárquico, como el de la Restauración, que no había aportado nada bueno y que había que destruir. Esta visión se ha mantenido en muchos historiadores de izquierda.

Íñigo y las manos de Jesús F. Úbeda | C.Jordá

P: La frase de Azaña sigue: "...sino en las categorías universales humanas". Bueno, eso es un decir. Porque al discrepante, ni agua. La República, para los republicanos.

R: ¿Qué son las "categorías universales humanas"? Es de una ambigüedad… Es el relato actual de los políticos buenistas de la izquierda, sobre todo, y de parte de la derecha. La libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad…, esto lo dice todo el mundo. Realmente, es como no decir nada. Azaña dice: "Soy un sectario de la verdad, del bien, de la justicia…". Claro, eso también lo dicen los otros. ¿Quién no dice eso? A los políticos hay que juzgarles por lo que hacen. También por lo que dicen, pero claro, ampararse en las "categorías universales humanas" es un brindis al sol. Él no tenía un concepto de democracia tal y como hoy lo tenemos, pero tampoco como ya lo tenía mucha gente. Gaziel, por ejemplo, el director de La Vanguardia, dice que democracia es "coexistencia y lucha parlamentaria", sin que se ahogue al enemigo y "sometiéndose todos al gobierno de la mayoría bajo la norma infranqueable de las leyes por las que se rige el país". Una definición simple, pero evidente.

P: Invoquemos a otra ilustre republicana, Victoria Kent: "Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubieran atravesado ya un período universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la cámara para pedir el voto femenino". ¿Se la imagina manifestándose, hoy, el 8-M?

R: Por la boca muere el pez: la democracia está bien porque la izquierda está convencida de que la democracia va a dar el gobierno a la izquierda siempre. Por eso es democrática la izquierda; si no, no lo sería. Y como la derecha tiene más influencia sobre las mujeres a través de la Iglesia, según decían ellos, cosa que también era falsa, hasta que las mujeres no fueran sacadas de la influencia de la Iglesia, no podrían votar. Pero es que es la misma idea que tenían sobre el pueblo en general. Es la misma idea de Azaña: mientras el pueblo no estuviera preparado, no se le podía dar la plenitud de la soberanía y del poder porque ejercería esa soberanía equivocadamente. Él habla mucho de la "libertad mal entendida", la que uno ejerce en beneficio propio, cuando la verdadera es la que se ejerce en beneficio de la República. Por encima de todo, la República, el Estado. Son elocuentes estas frases. La propia ley electoral está hecha con toda intención. Es ridículo que la aceptaran Alcalá Zamora y Maura. Una ley electoral ultramayoritaria: solo las grandes coaliciones podían ganar, y se llevaban casi el 80% de los escaños en cada circunscripción. ¿Qué significaba eso? Que la ley estaba hecha para que ganara la coalición republicana socialista.

Un momento de la entrevista | C.Jordá

P: ¿En qué momento algunos de los padres de la criatura empiezan a exclamar "no era esto, no era esto"?

R: Ortega lo dice muy pronto en su famoso artículo. Alcalá Zamora y Maura lo dicen claramente el 13 de octubre de 1931, cuando se aprueba el Artículo 26 de la Constitución, que lo que hace es prohibir a las órdenes religiosas ejercer el comercio, la industria y la enseñanza. Eso supondría cerrar los colegios católicos en un plazo determinado y dejar a cientos de miles de niños sin clase, a no ser que se construyeran escuelas a un ritmo brutal, cosa imposible con el presupuesto de la época. En ese momento, Alcalá Zamora dimite de la presidencia del Gobierno provisional y Maura dimite del Ministerio de la Gobernación. Podían haberse dado cuenta antes, cuando la quema de conventos, y dijo Azaña: "Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano".

P: En octubre del 34, ¿la Guerra Civil se avista como un final cantado?

R: Lo que claramente se manifiesta es que España se ha dividido en dos bloques ideológicos y emocionales. Lo que ocurrió en octubre del 34 marca un camino de difícil retorno. Habría hecho falta mucho diálogo y mucha sensatez para haberlo parado. Y todos ayudaron un poco. Ahí hay una derecha no republicana, la CEDA, que quiere llevar al máximo la represión, y una izquierda que aprovecha esa represión, que no fue tan brutal, ni mucho menos, como dijeron, para cohesionar a la izquierda. Gracias a eso, se forma el Frente Popular. La amnistía… (Piensa) Qué cosas, ¿eh? Cómo se repiten las cosas a veces… La bandera de la amnistía fue lo que permitió que Largo Caballero y el PSOE se sumaran al Frente Popular.

P: Vamos acabando, señor Íñigo. ¿Qué ha aprendido mientras escribía La secta republicana?

R: Que la izquierda era más sectaria de lo que yo pensaba, y la derecha republicana, más ingenua. Y mira que yo había estudiado a la derecha republicana mucho antes. También he aprendido que, realmente, para que exista una democracia, hay que marcar líneas rojas que, aunque no estén en las leyes, no se deben traspasar. Esas líneas rojas son no utilizar la mentira con absoluta libertad y considerar siempre que el enemigo no existe, sino un rival con el que siempre comparto cosas, y esas cosas que comparto son las que permiten que progresemos juntos. Y creo que otra vez estamos en un momento en el que esto se está olvidando y esas líneas rojas se están traspasando.

Luis E. Íñigo, posando para Libertad Digital | C.Jordá

P: Y, para finalizar: dedica el libro "a todos los que saben, y nunca lo olvidan, que la libertad de los otros posee más valor que la razón propia". ¿Cree que es esta una idea extendida en España?

R: Esa dedicatoria es una bomba contra Azaña. Azaña cree que su razón vale por encima de todo. El Azaña de la II República. Es verdad que están el Azaña de La velada de Benicarló y el del discurso de Barcelona, el de "Paz, piedad y perdón", muy conocido, que ha permitido situar a Azaña en la "tercera España", no entre los dos bandos de la guerra. Pero, claro, un poquito tarde, la verdad. Yo creo que otra vez pensamos que tenemos razón todos y que los demás poco menos que son fanáticos. Se ha desenterrado un lenguaje verdaderamente peligroso. La izquierda ha vuelto a la dinámica de llamar "fascista" a quien no está de acuerdo con ella. Justo lo que hacía en el 36, que llegó a llamar "fascista" a Lerroux.