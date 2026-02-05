Uclés lloriquea con Broncano tras su boicot a Reverte: "Me odian"

David Uclés atraviesa uno de los momentos de mayor exposición mediática de su carrera. No tanto por la publicación de su segunda novela, La ciudad de las luces muertas, ganadora del Premio Nadal 2026, sino por la controversia pública que mantiene con Arturo Pérez-Reverte tras su renuncia a participar en unas jornadas sobre la Guerra Civil organizadas por el académico de la Real Academia Española. La aparición del escritor jiennense en La Revuelta parecía la ocasión idónea para volver al terreno literario. Sin embargo, el resultado fue bien distinto.

Lo que debía haber sido una entrevista centrada en su nuevo libro terminó convirtiéndose en otro episodio del enfrentamiento dialéctico. El choque entre los dos escritores ha captado la atención mediática española. La renuncia de Uclés a participar en las jornadas organizadas por Pérez-Reverte, motivada por el cartel y algunos de los ponentes invitados, activó una cadena de reacciones que aún no se ha cerrado.

La doble invitación

El programa de David Broncano contó anoche con dos invitados. Por un lado, Arturo Valls, que acudió a presentar Rafaela y su loco mundo, serie en la que participa como actor y productor, basada en un cómic de Aníbal Gómez. Por otro, David Uclés, llamado a promocionar La ciudad de las luces muertas.

La presentación del escritor no estuvo exenta de ironía. "Tenemos un invitado que acaba de ganar un premio literario muy importante, que puede venir aquí porque no está invitado José María Aznar", señaló Broncano al inicio. A lo que Grisón respondió: "¿Quién viene? ¿Juan del Val?". "Ya le invitamos en su momento, pero no ha venido", remató el presentador.

Durante la entrevista, el escritor explicó el contexto de su decisión de retirarse de las jornadas sobre la Guerra Civil. "Me invitan a una jornada sobre la Guerra Civil y hace unos días nos envían el cartel. En él yo veo un lema que la mitad de los figurantes no compartimos: "1936, la guerra que todos perdimos". Yo he estado escribiendo una novela sobre el tema 15 años, intentando hacer un ejercicio objetivo sobre ella, y lo que no podía permitirme es firmar ese lema, porque la guerra la sufrimos todos, pero no la perdimos todos".

Uclés insistió en que su rechazo no se basó únicamente en el lema, sino también en la composición del cartel de participantes, que desconocía hasta ese momento.

Las consecuencias

"Entonces cuando veo eso y que entre los invitados hay gente que desconocía que iban, por ejemplo Aznar o Espinosa de los Monteros, cofundador de Vox, pues simplemente hago un vídeo en mis redes y digo: 'Me bajo, pero vosotros seguid con vuestras fiestas, solo que yo no estoy cómodo'. Se bajó más gente y han tenido que aplazarlas a octubre", añadió.

David Broncano trató de mantener el equilibrio entre el humor y el debate, y reconducir el encuentro, pero la tensión latente impidió que la entrevista derivara hacia una conversación literaria profunda. La promoción del libro quedó eclipsada por la polémica, y la supuesta tregua que podía haberse sellado en el plató nunca llegó.

Uclés reconoció que, a raíz de este asunto, ahora le "odian" y "está vetado". No obstante, quiso restar importancia a esa situación: "Pero no puedes vetar a alguien que no quería ir a un sitio. Es como una respuesta de niño pequeño", señaló el escritor. También se refirió a las palabras que Arturo Pérez-Reverte ha pronunciado sobre él: "Me ha dicho cosas no muy bonitas. Que soy un inmaduro, muy infantil por tomar esas decisiones".

Pese a todo, el joven dejó claro que no tiene intención de romper puentes: "Sí, a mí con él no me importaría hablar, yo no lo he vetado de mi vida", afirmó. Estas palabras llevaron a su paisano a sugerirle que le enviara un mensaje y lo invitara a participar en La Revuelta. Uclés cerró el tema dirigiéndose directamente a cámara: "Arturo, no te lo tomes personal así, que no era por ti, era por mí. Que no eres tú, que soy yo. Que no estaba cómodo yendo y ya está. No te guardo el rencor y espero que la jornada vaya superbién".