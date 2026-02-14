Patrimonio Nacional sacará a la luz en 2026 los tesoros ocultos y rarezas de los reyes

El director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, ha anunciado este miércoles el programa expositivo de la institución para 2026. La pinacoteca busca consolidar su presencia en la oferta madrileña y reforzar su proyección internacional mediante una programación cultural diversa que integre también a los Reales Sitios.

Según ha explicado Cageao, el objetivo principal es que el público encuentre novedades constantes, sacando a la luz piezas que permitan investigar sobre ellas o restaurarlas. "Tendremos una programación variada con la que pretendemos reforzar esa programación continua", ha señalado el director.

La primera gran apuesta será Tejiendo la vida cortesana, prevista para junio. Esta muestra reunirá más de 200 piezas, entre tejidos, bordados y encajes, que ilustran cómo estos elementos configuraron la vida cotidiana de la realeza y el ceremonial de la corte, exhibiéndose muchos de ellos por primera vez.

Para diciembre se espera la segunda gran exposición, provisionalmente titulada Insólitas maravillas. Se trata de un recorrido por objetos extraordinarios que las Colecciones Reales han atesorado durante cinco siglos, destacando por su rareza, su lujo o su carácter exótico.

Estas piezas, descritas como "maravillosas" por Cageao, no solo brillan por su ostentación, sino también porque abordan cuestiones científicas que en su momento resultaron prodigiosas, o temáticas relacionadas con el mundo del más allá.

En el apartado de muestras monográficas, la Galería dedicará un espacio a Fernando Brambila, pintor de cámara de Fernando VII. La exposición incluirá sus dibujos del Palacio Real y otros Reales Sitios, algunos ya desaparecidos, como el de La Isabela.

Asimismo, en la segunda mitad del año se abrirá al público Miniaturas de las Colecciones Reales. Patrimonio Nacional posee una de las mejores colecciones de España de esta técnica desarrollada a partir del siglo XV, la cual es, paradójicamente, "muy poco conocida".

La línea expositiva Colecciones Reveladas traerá en marzo La precisión del tiempo, centrada en relojes del siglo XIX adquiridos por Isabel II y su padre. En otoño, la muestra El arte de guardar pondrá en valor la importancia histórica de arquetas y cofres.

La exposición permanente también sufrirá modificaciones, incluyendo nuevas obras invitadas de gran calado como El emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal de la Casa de Alba, o un retrato de Felipe IV firmado por Velázquez, procedente de la National Gallery.

En cuanto al balance de 2025, la institución ha realizado movimientos en 715 piezas de la colección permanente por motivos de conservación. Además, se han adquirido 37 bienes culturales, destacando la compra de la obra Felipe V, Rey de España, de Jean Ranc.

Respecto a estas adquisiciones, Cageao ha matizado que solo se compran obras que pertenecieron a las Colecciones Reales o conjuntos afines, evitando adquirir "cualquier cosa". El importe total de las compras ascendió a 920.000 euros.

Por último, sobre el cuadro La Chata de Sorolla, recuperado recientemente por la Policía, el director ha aclarado que será el Ministerio de Cultura quien decida su destino final, aunque ha reconocido que recibir la obra en la Galería "sería estupendo".