El día que Federico le recordó a Pablo Iglesias los 300.000 masacrados en La Vendée

Era el año 2014, gobernaba España el PP de Mariano Rajoy, y Federico Jiménez Losantos iba como invitado al programa El Gato al Agua de Intereconomía a debatir con el entonces profesor de la Universidad Complutense Pablo Iglesias. Iglesias se había arrogado el movimiento 15M.

En un momento Federico se planta y le dice "ya está bien de que la izquierda se arrogue la autoridad moral de juzgar a la derecha" y le recuerda algunos de los referentes de la izquierda como Santiago Carrillo, que "mandó directamente asesinar a cinco mil ochocientas personas en Paracuellos al servicio de uno de los grandes defensores de los derechos sociales, Joseph Stalin". El presidente de Libertad Digital le pregunta a Iglesias: "qué problema tiene la izquierda con la democracia, que ni siquiera dominando los medios de comunicación, ni siquiera dominando como domináis la universidad, sois capaces de aceptar que la gente a la hora de votar elija a otros".

Iglesias escucha con la mirada baja. Sigue Federico: "¿Tienes autoridad moral para hablar del franquismo en nombre de quién? De Fidel Castro, del gorila rojo, en nombre de Corea del Norte". Ahí llega a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. Recuerda Jiménez Losantos que la declaración fue "seguida por la guillotina" y que "en Francia se llegó a masacrar a trescientas mil personas en La Vendée porque le molestaban al directorio revolucionario". Concluye: "¿Pero de qué habláis en la izquierda? Sois racistas ideológicos.