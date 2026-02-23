Hallan en la isla de Ons un maravedí de 1622 del reinado de Felipe IV

La playa de As Dornas, en la isla de Ons, ha sido el escenario del hallazgo de un maravedí acuñado en 1622, durante el reinado de Felipe IV. La moneda, localizada de forma casual en una zona intermareal, constituye un testimonio de la circulación monetaria y de la actividad marítima histórica en el entorno del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, según el informe preliminar elaborado por la Dirección del Parque.

El descubrimiento, adelantado por Faro de Vigo y confirmado por fuentes del Parque Nacional, se produjo sin intervención arqueológica planificada. Los técnicos barajan distintas hipótesis sobre cómo pudo llegar la pieza hasta la playa: una pérdida accidental, el arrastre desde un pecio o la movilización de sedimentos marinos.

Una moneda resellada en plena crisis monetaria

La pieza se encuentra en un estado de conservación "muy deteriorado", con fuerte corrosión y una pátina verde asociada a aleaciones de cobre expuestas durante largos periodos a ambientes marinos. Pese a ello, los elementos visibles han permitido una interpretación que el informe califica de "sólida".

En el anverso se distingue un escudo central muy erosionado. En el reverso aparece un castillo o motivo arquitectónico característico del cuartel de Castilla y la fecha visible de 1622. Además, se aprecia un resello con la inscripción ‘VIII’, propio de los realizados entre 1641 y 1642.

Ese resello se aplicó cuando se reutilizaron monedas antiguas para convertirlas en piezas de ocho maravedís, en el contexto de la crisis monetaria del siglo XVII. Con estos datos, el informe ratifica que la moneda original sería un maravedí de cobre acuñado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665).

Testimonio de presencia humana en la isla

Aunque el valor económico de la pieza es "reducido", el informe preliminar subraya su interés histórico y etnográfico. La moneda constituye un testimonio de la actividad humana en Ons en época moderna, así como un elemento relevante para la interpretación del patrimonio marítimo del Parque Nacional.

El hallazgo se considera coherente con el contexto histórico documentado para la isla. Durante el siglo XVII existía un intenso tráfico marítimo entre puertos gallegos, portugueses y rutas atlánticas. Además, se registraba la presencia de marineros, pescadores y pobladores estacionales en la isla, así como naufragios en el entorno del archipiélago.

En este marco, la aparición de una moneda de circulación corriente refuerza la idea de una actividad humana continuada vinculada al mar y al intercambio comercial.

Un hallazgo en zona intermareal

La localización de la pieza en una zona intermareal añade complejidad a la interpretación de su origen exacto. Las corrientes, el movimiento de arenas y los temporales pueden desplazar objetos durante siglos antes de dejarlos al descubierto.

Entre las hipótesis planteadas figura la posibilidad de que la moneda proceda de un pecio cercano o que formara parte de objetos transportados por embarcaciones que recalaban en la isla. También se contempla que se trate de una pérdida accidental en tierra firme, posteriormente desplazada por la dinámica litoral.

En cualquier caso, la combinación de los elementos iconográficos y la datación visible ha permitido a los técnicos situar la pieza en un momento histórico concreto y relacionarla con procesos económicos documentados, como el resellado de moneda durante la crisis del siglo XVII.

Los próximos pasos previstos por la Dirección del Parque Nacional pasan por registrar el hallazgo en el inventario de bienes culturales del espacio protegido. Asimismo, se valorará su posible utilización en materiales divulgativos relacionados con el patrimonio histórico y marítimo del archipiélago.