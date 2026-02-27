El Senado frena el intento de la izquierda y los separatistas de retirar el busto de Fraga

La Mesa del Senado ha decidido este jueves no atender la solicitud de veinticuatro senadores de diez partidos diferentes de que se retire el busto de homenaje al ministro franquista y fundador del PP Manuel Fraga Iribarne, situado en el pasillo de acceso al hemiciclo desde 2013.

El PNV, firmante de la petición, ha informado en un comunicado de que el órgano de gobierno de la Cámara Alta les ha comunicado el rechazo, lo que les causa "más indignación que sorpresa".

Según el grupo vasco, la presencia del busto es incompatible con la ley de memoria democrática de 2022 e "insultante" especialmente en estas fechas, cuando el 3 de marzo se van a cumplir cincuenta años de la masacre de Vitoria de 1976, ocurrida cuando Fraga era el máximo responsable de las fuerzas de orden público.

La decisión del rechazo fue tomada el martes, en la última reunión de la Mesa, un órgano que cuenta con cuatro senadores del PP y tres del PSOE.

Fuentes del PSOE en el Senado han indicado a EFE que no hubo una votación sobre este asunto, porque la solicitud fue considerada improcedente por la Presidencia, del PP.