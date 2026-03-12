Así murieron los habitantes de Pompeya: una exposición reúne los moldes de las víctimas

El Parque Arqueológico de Pompeya ha inaugurado una nueva exposición permanente que reúne por primera vez en un mismo espacio una selección de moldes de víctimas de la erupción del Vesubio que en el año 79 d. C. sepultó la ciudad romana. La muestra, instalada en la Palestra Grande —el amplio recinto situado frente al anfiteatro—, propone un recorrido por los últimos momentos de aquella tragedia que acabó con una población de unos 20.000 habitantes.

La exposición agrupa 22 calcos humanos procedentes de distintas excavaciones realizadas en el yacimiento. Aunque en Pompeya pueden verse otros repartidos por varias zonas del parque, nunca antes se habían reunido tantos en una única instalación permanente. La selección incluye algunos de los mejor conservados o más significativos por el lugar en el que fueron hallados o por la postura en la que quedaron atrapados.

El drama humano de la erupción

Las figuras reflejan con crudeza el drama vivido por los habitantes de la ciudad en las horas finales de la erupción. Los cuerpos aparecen tendidos en el suelo, encogidos o abrazados entre sí, congelados en posiciones que evidencian el intento de escapar del desastre. Muchos murieron asfixiados por los gases tóxicos o por la ceniza que invadió las vías respiratorias, mientras que otros sucumbieron al calor extremo de las corrientes piroclásticas que arrasaron la ciudad tras la explosión del volcán.

Algunos de los moldes expuestos proceden de la llamada Insula Occidentalis, una de las zonas acomodadas de Pompeya, donde varias villas con vistas al mar quedaron sepultadas por la erupción. En la Casa del Criptoportico se hallaron al menos diez víctimas, entre ellas adultos y niños que trataron de huir sin éxito.

Entre las figuras más impactantes destaca la de un hombre encontrado sentado, con las rodillas pegadas al pecho y las manos cubriéndose el rostro, una postura que refleja el momento final antes de morir. Otro de los casos representados corresponde a una mujer localizada cerca de Porta Nola, una de las puertas de la ciudad, en una zona por la que muchos habitantes intentaron escapar cuando la erupción comenzó a intensificarse.

Pompeya antes de la catástrofe

La exposición no se limita a los moldes humanos. El recorrido incorpora también restos y objetos que ayudan a reconstruir cómo era la vida cotidiana en Pompeya antes de la catástrofe: alimentos carbonizados como panes, cereales, aceitunas, nueces o dátiles, caparazones de tortuga utilizados como elemento decorativo en los jardines, además de fragmentos de ropa, muebles y moldes de algunas puertas que permiten entender mejor la estructura de las viviendas.

El espacio incluye además varios recursos audiovisuales que explican el desarrollo de la erupción y muestran cómo se produjo el proceso que acabó sepultando la ciudad bajo capas de ceniza volcánica. Uno de los elementos centrales es una columna estratigráfica de unos cinco metros que permite observar las distintas capas de materiales volcánicos acumuladas durante el desastre.