Arqueólogos hallan en Maastricht los posibles restos del histórico mosquetero d'Artagnan

Un equipo de arqueólogos y operarios de construcción ha localizado un esqueleto en una iglesia de la localidad neerlandesa de Maastricht. Los investigadores consideran que este hallazgo podría corresponder a Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan, el célebre militar francés cuya tumba ha representado un enigma histórico durante más de tres siglos. El descubrimiento se produjo en la iglesia de San Pedro y San Pablo después de que el suelo del templo sufriera un hundimiento parcial el pasado mes de febrero.

Durante los trabajos de reparación del pavimento, los obreros encontraron los restos humanos en la zona donde antiguamente se erigía el altar mayor. Los historiadores recuerdan que este espacio estaba reservado en exclusiva a figuras de gran relevancia social o militar. Según señalan fuentes de la investigación a la cadena de televisión neerlandesa RTL, todos los indicios preliminares apuntan a que se trata del ilustre líder de los mosqueteros, el cuerpo de élite encargado de la protección personal de la monarquía gala.

El célebre soldado, que actuó como hombre de máxima confianza del monarca francés, perdió la vida en 1673 durante el asedio de Maastricht. En aquella ofensiva, en la que las tropas galas intentaban tomar la plaza, se documentó que el militar falleció tras recibir el impacto directo de una bala de mosquete en la zona de la garganta o el pecho. Precisamente, en el esqueleto desenterrado se han detectado restos de un proyectil compatibles con este tipo de armamento en la cavidad torácica, lo cual consolida la hipótesis principal.

Relacionado Las piernas de Luis XIV

Junto a la osamenta, el equipo de excavación recuperó una moneda francesa de la época. Este elemento patrimonial sirve para ratificar el elevado estatus del individuo allí sepultado. La idea de que el célebre soldado yacía en este templo católico circulaba desde hacía tiempo entre los académicos, ya que, debido a las altas temperaturas estivales y a las duras condiciones del combate, el cadáver nunca pudo ser repatriado a Francia y tuvo que ser inhumado en la misma ciudad donde cayó en acto de servicio.

Para lograr una identificación concluyente, los especialistas han extraído una muestra de ADN procedente de las piezas dentales del cráneo. Dicho material genético ha sido enviado a un laboratorio especializado en Múnich para ser cotejado con el de un descendiente vivo de la familia De Batz, cuyo linaje paterno todavía reside en las proximidades de la ciudad francesa de Aviñón. Los resultados de estos análisis clínicos se darán a conocer a lo largo de las próximas semanas.

Si la ciencia avala esta teoría, se resolverá uno de los mayores misterios de la historia militar de la Europa moderna. Aunque los expertos mantienen una postura de cautela científica, admiten que no existe por ahora ninguna evidencia que desmienta la identidad del difunto. Cabe recordar que este soldado trascendió la mera crónica bélica para erigirse en un héroe nacional gracias a Los tres mosqueteros, la inmortal novela de Alexandre Dumas que lo situó en el olimpo de la literatura universal junto a Athos, Porthos y Aramis.