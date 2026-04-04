España, clave secreta en la independencia de Estados Unidos: la historia que pocos conocen

Este 2026 se cumplen 500 años de la Escuela de Salamanca y 250 años de la independencia de Estados Unidos, dos efemérides que invitan a reflexionar sobre la influencia española en la historia mundial.

Hablamos de ello con Eduardo Garrigues, diplomático, escritor y presidente del capítulo de Toledo, en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio. Garrigues analiza la relevancia histórica de ambos acontecimientos y su impacto en la política y el pensamiento moderno.

500 años de la Escuela de Salamanca

La llegada de Francisco de Vitoria a la Universidad de Salamanca en 1526 sentó las bases de conceptos modernos sobre libertad y derechos individuales. Garrigues señala que "muchos valores que se consideran modernos ya estaban formulados en Salamanca hace 500 años". Además, subraya que estas ideas influyeron indirectamente en los líderes de la independencia estadounidense: "Jefferson y otros se nutrían, aunque de forma indirecta, de conceptos que nacieron aquí".

El aniversario reivindica también la imagen de España en la historia del pensamiento universal, mostrando que debates sobre libertad y justicia tienen raíces profundas en la tradición española.

El papel clave de España en la independencia de EEUU

Respecto al 250 aniversario de la independencia estadounidense, Garrigues destaca la contribución de España: "Sin la intervención de Bernardo Gálvez, conquistando el Mississippi y las plazas del Golfo de México, la independencia de EEUU habría sido imposible". Gracias a esta estrategia, las tropas inglesas no pudieron aislar al ejército continental de Washington.

Garrigues también recuerda que la historia oficial muchas veces no reconoce totalmente la ayuda española: "España aportó decisivamente, aunque no siempre haya sido reconocido. El reconocimiento oficial de ciertos derechos, como la navegación del Mississippi, nunca llegó, pero nuestra contribución fue esencial".

Durante la entrevista, Garrigues recomendó su novela El Mississippi en llamas, publicada con motivo del aniversario estadounidense, que aborda la figura de Gálvez y los conflictos estratégicos de la época.

Además, Garrigues reflexiona sobre la vigencia de estos valores hoy: "El respeto, la libertad y la diplomacia basada en el derecho de gentes siguen siendo esenciales en un mundo complejo".