De Guadalupe a Sigüenza, el nuevo 'brillo' de los monumentos que revitaliza su historia

Cuando cae la noche en distintos rincones de España, hay monumentos que no se apagan: empiezan a contar su historia de otra manera. Desde la sobriedad milenaria de San Juan de Baños (Palencia) hasta la monumentalidad del Monasterio de Guadalupe (Cáceres), pasando por la elegancia de la Catedral de Sigüenza (Guadalajara) o el recogimiento del Colegio de Monforte de Lemos (Lugo), la luz se ha convertido en una herramienta cultural capaz de reinterpretar el pasado.

Detrás de esta transformación hay un hilo conductor: la labor de la Fundación Iberdrola España, cuya implicación en la colaboración y financiación de proyectos de iluminación monumental está redefiniendo la manera en que contemplamos el patrimonio histórico-artístico.

Cada intervención responde a un mismo principio: iluminar no es invadir, sino revelar. En Caravaca de la Cruz (Murcia), la Basílica de la Vera Cruz se convierte en un faro cultural que dialoga con su entorno; en Guadalupe, la iluminación exterior del monasterio acentúa volúmenes y siluetas, ofreciendo una lectura más rica del conjunto; en Sigüenza, la Catedral se integra en la noche con una iluminación uniforme que realza su arquitectura sin alterar su esencia.

En el interior, la transformación es aún más íntima. En la iglesia del Colegio de Monforte de Lemos, la luz ordena el espacio, guía la mirada y pone en valor elementos como las bóvedas o el Retablo Mayor. En San Juan de Baños, la iglesia más antigua de España, la iluminación crea una atmósfera espiritual que conecta al visitante con trece siglos de historia.

En todos los casos, la tecnología LED de última generación permite destacar los elementos arquitectónicos más significativos con precisión y delicadeza, generando experiencias visuales que combinan emoción y conocimiento.

Nada de esto sería posible sin el impulso decidido de la Fundación Iberdrola España, que actúa como motor de estos proyectos tanto desde el punto de vista económico como institucional. A través de su Programa de Iluminaciones, la entidad no solo financia las intervenciones —con inversiones que van desde los 90.000 euros en Monforte hasta más de 200.000 euros en Sigüenza—, sino que también lidera la colaboración con administraciones públicas, entidades eclesiásticas y agentes locales.

Su objetivo es conservar, proteger y difundir el patrimonio histórico-artístico, facilitando su disfrute por parte de la ciudadanía y reforzando su papel como motor cultural y turístico.

Además, la Fundación impulsa soluciones sostenibles que convierten estas actuaciones en referentes de eficiencia energética. En Guadalupe, por ejemplo, la nueva iluminación reduce el consumo en torno a un 60% y evita la emisión de varias toneladas de CO₂ al año; en Monforte, la eficiencia mejora un 50% y en Sigüenza, el ahorro energético alcanza el 72%.

Cultura, sostenibilidad y territorio

Estas intervenciones no solo embellecen los monumentos: los reactivan. La nueva iluminación amplía los horarios de disfrute, refuerza el atractivo turístico y contribuye al desarrollo económico de los entornos en los que se ubican.

Pero, sobre todo, refuerzan el vínculo emocional entre los ciudadanos y su patrimonio. La Basílica de Caravaca sigue presidiendo la vida de la ciudad también de noche. Guadalupe se consolida como un referente cultural aún más potente; Sigüenza gana presencia en el paisaje urbano nocturno; Monforte ofrece una experiencia más inmersiva y San Juan de Baños recupera su capacidad de emocionar desde la sobriedad de su origen visigodo.

Catedral de Sigüenza.

La labor de la Fundación Iberdrola España demuestra que la iluminación es mucho más que una cuestión técnica. Se trata de una herramienta de interpretación cultural. Cada foco, cada temperatura de color y cada sombra están pensados para respetar la historia y, al mismo tiempo, hacerla más accesible.

En un país donde el patrimonio es parte esencial de la identidad, estas intervenciones suponen una nueva forma de mirar —y de vivir— los monumentos.

Porque, cuando la luz está bien pensada, no solo ilumina la piedra: ilumina la historia.