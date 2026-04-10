El podcast de Federico: Los mártires de la Segunda República y la Guerra Civil

La mayor persecución de la Iglesia católica, en sus dos mil años de existencia, se ha producido en España. En tan solo tres años, de 1936 a 1939, se superaron con creces las cifras de mártires de los tres primeros siglos. Apunta Javier Paredes, autor del libro ¡Hasta el cielo! Mártires de la Segunda República y la Guerra Civil, que los historiadores calculan que desde Nerón al siglo IV con Diocleciano fueron unas dos mil las víctimas cristianas. Que nunca pasan de las cinco mil. En España, durante la Guerra Civil, fueron asesinados 12 obispos, 1 administrador apostólico, 4.184 sacerdotes y seminaristas, 2.365 religiosos y 297 monjas. En Barbastro se liquidó al 81% del clero. El número de laicos ejecutados es difícil de calcular.

Historias desconocidas porque la propia Iglesia las esconde bajo denominaciones tipo "Mártires del siglo XX" o "Mártires de España" o incluso "Mártires de la década de los años treinta". Hay que llamar a las cosas por su nombre, "fueron más que diezmados" en las zonas que estuvieron bajo control de socialistas, comunistas, masones, anarquistas o del Frente Popular. Salvajes verdugos que responden a los mismos impulsos que los de La Vendée, de la Rusia bolchevique o de México en 1926.

En este episodio del Podcast 'Pensar la Vendée' se detallan los "tormentos increíbles", muertes crueles hasta el extremo perpetradas por los hijos de la revolución que quisieron exterminar la cruz.

Los casos más espeluznantes

Fueron contra los más misericordiosos: las Hermanas de la Caridad, los hospitales de discapacitados o epilépticos como el de Ciempozuelos, a por las monjas de clausura, que "qué daño podían hacer a nadie". El mal por el mal.

En Algemesí (Valencia) mataron a una madre de ochenta y tres años y a sus cuatro hijas monjas. Al estallar la guerra habían vuelto a su casa a refugiarse, y allí las encontraron juntas los milicianos. Al parecer, intentaron quebrantar a la madre matando delante de ella a una de las chicas. Respondió: "Toda mi vida he querido hacer algo por Jesucristo y ahora no me voy a volver atrás. Matadme por el mismo motivo que a ellas, por ser cristiana. Donde van mis hijas voy yo." Una réplica de los Macabeos. Las cuatro fueron beatificadas por el Papa San Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001.

Paredes recuerda las palabras del secretario general del Partido Comunista Español, José Diaz allí mismo, en Valencia, en 1937: "En las provincias en las que dominamos, la Iglesias ya no existe. España ha sobrepasado con mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia en España está hoy día aniquilada".

Son muchos los ejemplos: las tres enfermeras voluntarias de Cruz Roja de Somiedo, a las que dejaron toda la noche en la Casa del Pueblo del PSOE para que las violara quien quisiera; o los torturados en el Pozo de la Lagarta en Tabernas (Almería); o el niño beato Francisco García León, asesinado por no quitarse el escapulario de la Virgen del Carmen; la catedrática Luisa María Frías, a la que le sacan los ojos antes de matarla; la madre Sacramento, a la que aserraron y luego echan su cuerpo a los cerdos.

Uno de los casos más salvajes es el del obispo de Barbastro, Florentino Asensio Barroso, porque "tiene todas las connotaciones de la crueldad diabólica". Le detienen el 22 de julio de 1936 y el 8 de agosto un grupo le va a buscar a la cárcel para divertirse con él. Le atan con alambre las manos a la espalda, le cortan los testículos y le cosen la herida con hilo de esparto. Se niegan a rematarle y le dejan desangrándose en el cementerio. Los quejidos de una larga agonía se escucharon en todo el pueblo y en los alrededores.

"Como eres el más amigo de los curas y obispos eres el más fascista que hay", con esa frase sentenciaron a muerte a otro de los mártires. Son miles los ejemplos de un sistema que en la entrevista se resume así: "Socialistas, masones y muerte cruel". Todo es uno.