El truco de los artesanos de Carthago Nova para pintar murales con el valioso 'oro rojo'

Un estudio multidisciplinar con participación de la Universidad de Córdoba (UCO) ha identificado una técnica de pintura mural hasta ahora no documentada en la Hispania romana. El trabajo, centrado en restos hallados en la domus de Salvio, en la antigua Carthago Nova (actual Cartagena), describe el uso de combinaciones de pigmentos y procedimientos de aplicación que reflejan un alto conocimiento técnico por parte de los artesanos romanos.

La investigación se ha desarrollado a partir del análisis de pinturas murales conservadas en una de las estancias de la denominada domus de Salvio, considerada una de las viviendas mejor preservadas del yacimiento romano de Carthago Nova.

Según informa la Universidad de Córdoba en una nota, los restos corresponden a finales del siglo I d.C. y permiten estudiar con detalle los materiales empleados en la decoración mural. El trabajo ha sido realizado junto a personal investigador de la Universidad de Murcia y del Instituto Químico para la Energía y Medio Ambiente (Iquema), con la participación de los investigadores José Rafael Ruiz y Daniel Cosano (UCO), entre otros autores publicados en la revista Heritage Science.

Técnicas de análisis arqueométrico

El estudio ha empleado diferentes métodos de análisis físico-químico para determinar la composición de los materiales. Entre ellos destacan la difracción de rayos X para el estudio de morteros y la espectroscopía Raman para identificar compuestos químicos a partir de su interacción con la luz.

Además, se han utilizado técnicas de microscopía electrónica de barrido en los laboratorios del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SCAI), lo que ha permitido observar la estructura de las capas pictóricas y su secuencia de aplicación.

Estas herramientas han permitido reconstruir la composición de los pigmentos y las técnicas utilizadas en la elaboración de los revestimientos murales.

Pigmentos y combinación de materiales

El análisis ha identificado el uso de distintos pigmentos habituales en época romana. Entre ellos se encuentran el carbonato cálcico para el blanco, carbón vegetal para el negro, goethita para el amarillo y glauconita para el verde, este último con trazas de azul egipcio, considerado el primer pigmento sintético conocido.

Para el color rojo, los investigadores han documentado una mezcla de cinabrio y óxido de hierro. El cinabrio, conocido en la Antigüedad como "oro rojo", era un pigmento de alto coste, mientras que el óxido de hierro era de uso más extendido y económico en los talleres.

Según los investigadores, esta combinación permitía reducir la cantidad de cinabrio utilizada sin perder intensidad cromática, optimizando el uso de un material considerado de alto valor.

Aplicación en capas y protección del color

Uno de los aspectos destacados del estudio es la forma de aplicación de los pigmentos. El equipo ha identificado que la mezcla del color rojo no se aplicó directamente sobre el muro, sino sobre una capa previa de goethita, de color amarillo.

Esta técnica de "imprimación" no había sido documentada hasta ahora en la Hispania romana. Según el estudio, esta capa intermedia habría actuado como estabilizador del color y como protección frente a factores ambientales.

Los investigadores señalan que el cinabrio tiende a alterar su tonalidad en contacto con la luz, lo que habría motivado el uso de esta solución técnica para preservar el resultado cromático.

Conocimiento técnico de los artesanos

El trabajo apunta a que los artesanos romanos que decoraron la domus de Salvio disponían de un conocimiento avanzado sobre el comportamiento de los materiales y sus combinaciones.

El estudio sugiere la existencia de prácticas sistematizadas en talleres especializados, donde se compartían fórmulas y procedimientos para la elaboración de pinturas murales. Este conocimiento no se limitaría al ámbito de Carthago Nova, sino que podría haber estado presente en otras regiones del Imperio romano.

Los autores del trabajo destacan que la combinación de análisis arqueológicos y técnicas químicas permite contrastar la información obtenida con fuentes clásicas como Vitruvio o Plinio el Viejo, aportando datos sobre la aplicación real de estos conocimientos en contextos arqueológicos.