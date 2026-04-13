El asesinato de laicos, como el del niño que se negó a quitarse el escapulario de la Virgen del Carmen

El último capítulo del libro de Javier Paredes está dedicado a los mártires laicos. La persecución religiosa desatada por el bando republicano durante la Guerra Civil es uno de los episodios más oscuros y sistemáticamente silenciados por la memoria oficial.

Paredes destaca que, si bien el martirio de las personas consagradas —sacerdotes, monjes y monjas— puede parecer un desenlace lógico dentro de una vida entregada a Dios, el caso de los laicos resulta especialmente conmovedor. Se trataba de hombres y mujeres con familias, negocios e hijos, cuya única culpa fue mantenerse firmes en su fe frente a la barbarie; eligieron la muerte heroica antes que renunciar a sus convicciones cristianas.

Como Luisa María Frías Cañizares, catedrática de la Universidad de Valencia, quien sufrió un martirio atroz. Federico Jiménez Losantos subraya la brutalidad de los victimarios, quienes no se conformaron con asesinarla, sino que la desnudaron, la violaron, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua. Este tipo de violencia no era accidental, sino que formaba parte de un plan de aniquilación espiritual y física del adversario ideológico y religioso.

Federico no duda en señalar las responsabilidades políticas de estas atrocidades, apuntando directamente a los socialistas, comunistas y anarquistas de la época, a menudo instigados por la influencia de la Masonería. Se menciona el caso de Rufino Blanco, un eminente pedagogo asesinado bajo la responsabilidad directa de Rodolfo Llopis, quien fuera secretario general del PSOE en el exilio y discípulo del propio Blanco.

El autor de ¡Hasta el cielo! también rescata del olvido el martirio de niños de apenas 14 y 15 años. Relata cómo la maldad revolucionaria se ensañó con infantes cuyo único delito fue negarse, por ejemplo, a quitarse el escapulario de la Virgen del Carmen. Fue el caso del niño beato Francisco García León.

Se narra el espeluznante caso de Isidra, presidenta de Acción Católica en un pueblo de Murcia. Isidra fue violada y martirizada delante de su marido, para luego ser degollada y arrojada a un pozo con signos de una humillación física post mortem indescriptible. Su grandeza reside en sus últimas palabras hacia su esposo: "Aguanta, que después viene el cielo, que es para siempre". Este mensaje resume la tesis del libro y la esencia de unos mártires que, en palabras de Federico, demuestran que se puede matar al hombre, pero jamás se podrá matar al espíritu.

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