El caso de una madre de 83 años y sus cuatro hijas monjas, las mártires de Algemesí

En este especial sobre los mártires de la Segunda República y el terror rojo hay un capítulo de especial crueldad y es el de la violencia que sufrieron las religiosas. Un total de 297 monjas fueron martirizadas, incluso las que vivían en estricta clausura.

Fueron víctimas de la violencia sexual, un tema que frecuentemente se ha omitido en los procesos de beatificación por una cuestión de pudor. Sin embargo, los archivos históricos revelan un sadismo espeluznante: el uso de cañones de pistolas para profanar los cuerpos de las mártires antes de ejecutarlas, buscando mofarse explícitamente de su virginidad consagrada. Es decir, el "mal por el mal".

Relacionado Los mártires de la Segunda República y la Guerra Civil

Fue el caso de la congregación de las Adoratrices, dedicadas a la adoración del Santísimo y a la rehabilitación de mujeres prostitutas o el conocido como el de las mártires de Algemesí, una historia de fe inquebrantable que evoca el pasaje bíblico de los Macabeos. Cuatro monjas y su madre, de 83 años, se refugiaron en su casa natal antes de ser capturadas. La madre, demostrando un heroísmo cristiano excepcional, se niega a abandonar a sus hijas. En el momento de la ejecución, alienta a las religiosas a no ceder ante los halagos o amenazas de los verdugos. Se recuerdan sus últimas palabras: "Toda mi vida he querido hacer algo por Jesucristo y ahora no me voy a volver atrás. Matadme por el mismo motivo que a ellas, por ser cristiana. Donde van mis hijas voy yo". Las cuatro fueron beatificadas por el papa Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001.

Paredes recuerda las palabras del secretario general del Partido Comunista de España, José Díaz, allí mismo, en Valencia, en 1937: "En las provincias en las que dominamos, la Iglesia ya no existe. España ha sobrepasado con mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia en España está hoy día aniquilada".

Pinchando aquí puedes acceder al capítulo completo y a todos los anteriores de El Podcast de Federico.