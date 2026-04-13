El terror rojo en el hospital de enfermos mentales de Ciempozuelos

Fue algo recurrente, el odio sectario del Frente Popular contra aquellos cuya única misión era el cuidado de los más vulnerables.

La institución de salud mental de Ciempozuelos estaba gestionada por los Hermanos de San Juan de Dios. Tras los estragos de la Desamortización, que tanto daño hizo al tejido social y religioso de España, la orden fue refundada en el siglo XIX. Fue el Padre Menni, hoy San Benito Menni, quien llegó a Madrid desde Barcelona en 1870 con apenas cuatro hermanos que, lejos de ser intelectuales, eran humildes zapateros de oficio pero con una fe inquebrantable.

Esta comunidad religiosa se instaló en Ciempozuelos con el objetivo de atender a los que nadie quería: los enfermos mentales, conocidos despectivamente en aquella época como locos de atar. Al inicio de la contienda, el complejo contaba con una extensión de 60 hectáreas, disponía de talleres, cultivos y tecnología médica de vanguardia para la época, atendiendo a más de 1.100 enfermos con un equipo de 16 médicos.

Durante la entrevista Federico Jiménez Losantos y Javier Paredes subrayan cómo las milicias del Frente Popular se cebaron con la institución. Mataron a treinta y cuatro religiosos en diferentes fechas y lugares. Veintidós de ellos iban en una de las sacas que salió de la cárcel de San Antón hasta Paracuellos del Jarama. El padre Guillermo Llop, prior de la orden, iba atado junto al dramaturgo Pedro Muñoz Seca. La tragedia humana fue incalculable ya que los enfermos fueron abandonados a su suerte.

El hospital de epilécticos de Carabanchel

El historiador Javier Paredes cuenta cómo el alcalde socialista Francisco Claudio Ruano apareció en agosto de 1936 rodeado de milicianos armados para exterminar a la comunidad de doce Hermanos de San Juan de Dios que atendía el hospital de epilépticos en la finca de Las Piqueñas, en Carabanchel Alto.

Primero les prohibieron el culto y días después se los llevaron a todos hacia Boadilla del Monte y en "un declive del terreno" los fusilaron. Incluido un hermano anciano y enfermo. La mayoría de los epilépticos del hospital corrieron la misma suerte.

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