La Sociedad de Condueños declarada Bien de Interés Cultural

El Consejo Regional de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ha aprobado por unanimidad incoar la declaración como Bien de Interés Cultural en su categoría de Patrimonio Inmaterial a la Sociedad de Condueños de Alcalá de Henares.

La alcaldesa Judith Piquet ha felicitado "de todo corazón y con toda la alegría por este nuevo reconocimiento a la Sociedad de Condueños de los Edificios que fueron Universidad, una institución centenaria que debe de llenar de orgullo no solo a Alcalá de Henares, sino a Madrid y a toda España, por su gesta pionera en la conservación de un patrimonio único para la historia y la cultura españolas como el de la gran Manzana Cisneriana".

La Sociedad de Condueños de los Edificios que fueron Universidad se fundó el 12 de enero de 1851 con el único fin de salvar, mediante su compra, restauración y conservación, un patrimonio histórico-artístico y cultural que comprendía la manzana de edificios que conformaron el núcleo central de la histórica Universidad fundada por el Cardenal Cisneros.

Fue la primera entidad particular y privada que se creó en España para salvar y conservar un patrimonio artístico. Su puesta en marcha vino motivada por el traslado de la Universidad de Alcalá a Madrid, decretada en 1836. Las leyes desamortizadoras provocaron que el Gobierno, al no considerar los edificios universitarios un "bien público", los enajenase como bien privado a particulares.

El presidente de la Sociedad de Condueños, José Félix Huerta, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, destaca: "la declaración reconoce a esta Sociedad que, desde hace 175 años, viene luchando por la conservación y puesta en valor del patrimonio de la ciudad. Es la primera asociación sin ánimo de lucro para la defensa del patrimonio conocida en la historia de España y muy posiblemente en la de toda Europa occidental".

La Universidad de Alcalá, fundada por el cardenal Cisneros en 1499 se convirtió en modelo para otras posteriores como las de Toledo (1520), Baeza (1538), Oñate (1542), Burgo de Osma (1550) o Almagro (1550). Su sistema organizativo como Colegio-Universidad se extendió, entre los siglos XVI al XIX a otros países europeos y americanos, dando lugar a un gran número de universidades inspiradas en su modelo.