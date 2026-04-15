El alcalde del PSOE que comandó la masacre en el hospital de epilépticos de Carabanchel

El historiador Javier Paredes cuenta cómo el alcalde socialista de Carabanchel alto, Francisco Claudio Ruano, apareció en agosto de 1936 rodeado de milicianos armados para exterminar a la comunidad de doce Hermanos de San Juan de Dios que atendía el hospital de epilépticos en la finca de Las Piqueñas, en Carabanchel Alto.

Primero les prohibieron el culto y días después se los llevaron a todos hacia Boadilla del Monte y en "un declive del terreno" los fusilaron, al borde de una fosa. Entre los hermanos estaba un anciano y enfermo. La mayoría de los epilépticos del hospital corrieron la misma suerte.

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La Fundación Pablo Iglesias tiene una breve biografía de Claudio Ruano. Los franquistas le conmutaron la pena de muerte por 30 años de prisión pero en 1945 estaba ya en libertad.

Electricista. Miembro de la UGT y afiliado a la AS de Carabanchel Alto (Madrid) desde 1930. En 1931 trabajaba en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones en Madrid como mozo. Fue elegido concejal del ayuntamiento de Carabanchel Alto en las elecciones municipales de abril de 1931, ejerciendo como alcalde en abril-mayo de 1931, 1933 a octubre de 1934 que fue cesado y desde febrero de 1936 al 6 de noviembre de ese mismo año que dicha localidad fue tomada por las tropas franquistas. Marchó a Madrid donde, en julio de 1938, ingresó en Aviación, siendo destinado a Alcalá de Henares (Madrid) como soldado. Realizó dos meses de instrucción y después trabajó haciendo instalaciones eléctricas en los aeródromos cercanos. Finalizada la guerra fue detenido. En marzo de 1941 estaba preso en los calabozos del Juzgado Especial de Aviación nº 3 en Madrid, pasando posteriormente a la cárcel de Porlier (Madrid) donde, en Consejo de Guerra celebrado el 27 de febrero de 1942, fue condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la inferior de 30 años de reclusión en mayo siguiente y rebajada a 20 años en enero de 1944. Salió en libertad condicional del Destacamento Penitenciario de Minas de Silleda (Pontevedra). En mayo de 1945 residía en San Román de Cameros (Logroño).

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