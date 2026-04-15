El obispo del Barbastro, al que los milicianos castran y dejan de que desangre

Uno de los casos más salvajes es el del obispo de Barbastro, Florentino Asensio Barroso, porque "tiene todas las connotaciones de la crueldad diabólica". Le detienen el 22 de julio de 1936 y el 8 de agosto un grupo le va a buscar a la cárcel para divertirse con él. Le atan con alambre las manos a la espalda, le cortan los testículos y le cosen la herida con hilo de esparto. Se niegan a rematarle y le dejan desangrándose en el cementerio. Los quejidos de una larga agonía se escucharon en todo el pueblo y en los alrededores.

Tomando la comunión en Barbastro durante la guerra

"Como eres el más amigo de los curas y obispos eres el más fascista que hay", con esa frase sentenciaron a muerte a otro de los mártires. Son miles los ejemplos de un sistema que en la entrevista se resume así: "Socialistas, masones y muerte cruel". Todo es uno.

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Con este capítulo arranca el libro del historiador Javier Paredes.

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