Los números de la persecución religiosa en España

Federico Jiménez Losantos presenta esta nueva entrega del podcast Pensar la Vendée, sobre los mártires católicos de la Segunda República y la Guerra Civil.

Desde Nerón al siglo IV con Diocleciano, las persecuciones contra los cristianos dejan unas dos mil víctimas. Según los historiadores nunca pasan de las cinco mil. En España, durante la Guerra Civil, fueron asesinados 12 obispos, 1 administrador apostólico, 4.184 sacerdotes y seminaristas, 2.365 religiosos y 297 monjas. En Barbastro se liquidó al 81% del clero. Y el número de laicos ejecutados es difícil de calcular.

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