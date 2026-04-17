Moncloa incluye la Cruz de los Caídos de Cáceres en sus "vestigios prohibidos" frente al pacto de derechas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido elevar el tono de su particular cruzada contra los símbolos religiosos e históricos en España. Este viernes, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha incluido la Cruz de los Caídos de la Plaza de América de Cáceres en su polémico "catálogo de vestigios prohibidos", ordenando su retirada inmediata del espacio público.

La maniobra de Moncloa no es casual. Se produce apenas unas horas después de que se hiciera público el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura, que blindaba el monumento mediante su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Con este movimiento, el Ejecutivo central busca anular por la vía de los hechos el compromiso de la derecha para proteger el patrimonio histórico frente a lo que consideran "leyes ideológicas de la izquierda".

El argumento del Ministerio

En un comunicado cargado de juicios de valor estéticos e ideológicos, el departamento que dirige el ministro de turno justifica la demolición o retirada alegando que la cruz "carece de valor artístico". Según el Ministerio, el monumento no presenta "originalidad" ni relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30. Además, el Gobierno sostiene que "bajo ningún concepto" puede considerarse un símbolo religioso, calificándolo exclusivamente como un "elemento político" y de "humillación". El Ejecutivo ignora así la resignificación del monumento y su valor para gran parte de la ciudadanía cacereña, reduciéndolo a un mero instrumento de propaganda para justificar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Ataque a la autonomía de Extremadura

La decisión supone un choque frontal con la nueva hoja de ruta de la Junta de Extremadura. El pacto PP y VOX es explícito en la defensa del patrimonio "perseguido por la izquierda", señalando específicamente la protección de la Cruz de Cáceres.

Desde el Gobierno central, sin embargo, se insiste en que la cruz fue utilizada para conmemoraciones durante la dictadura y que, pese a la retirada de inscripciones previas, su "naturaleza original" obliga a su eliminación. El Ministerio llega incluso a reprochar que la cruz se instalara en 1937 en el lugar que ocupaba una fuente de la época republicana, la conocida como "La Palmatoria", utilizando este dato histórico como un argumento más para el desmantelamiento.