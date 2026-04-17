Subastan una de las piezas más icónicas del Titanic

El naufragio del Titanic sigue siendo una de las tragedias que más curiosidad despierta. En los próximos días será subastado un chaleco salvavidas original, utilizado por una superviviente del transatlántico. Dicen que será una oportunidad "única en una generación".

Esta curiosa pieza fue usada por la pasajera de primera clase Laura Mabel Francatelli y se espera que alcance un precio de venta de entre 287.000 y 558.000 euros. Según la casa británica Henry Aldridge and Son, encargada de la subasta, se trata de uno de los artículos más icónicos y representativos que han salido al mercado hasta el momento.

El chaleco salvavidas se encuentra en muy buen estado de conservación y conserva la estructura original de doce bolsillos rellenos de corcho con correas laterales. Lleva la firma de su propietaria.

Tras haber sido exhibido en el museo Titanic Belfast, su actual poseedor ha optado por vender esta pieza histórica.