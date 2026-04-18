El Ayuntamiento de Cáceres planta cara a Sánchez: defenderá la Cruz de los Caídos "en la calle si es necesario"

El Ayuntamiento de Cáceres no está dispuesto a ceder ante la última ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra el patrimonio histórico y religioso. Tras el anuncio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de incluir la Cruz de los Caídos de la Plaza de América en su "catálogo de símbolos prohibidos", el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos (PP), ha respondido con contundencia: defenderá la permanencia del monumento por la vía legal y, si es preciso, liderando la movilización ciudadana.

A través de sus redes sociales, Mateos ha sido tajante al asegurar que, aunque todavía no ha recibido la notificación oficial del Ejecutivo central, el Consistorio recurrirá la orden de retirada en cuanto sea comunicada. El regidor ha recordado que, para los cacereños, la cruz es un elemento cotidiano y sentimental que forma parte de la fisonomía de la ciudad desde hace casi un siglo.

"Los cacereños no vemos en la Cruz otra cosa que no sea un elemento más de la ciudad. Es un punto de referencia que debe quedarse donde está. Saldremos a la calle para defenderlo si es necesario", sentenció el alcalde.

El blindaje de PP y Vox

Esta batalla institucional coincide con el compromiso de la Junta de Extremadura, gobernada por la coalición de PP y Vox, de proteger el patrimonio que consideran "perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda". El acuerdo de gobierno regional contempla explícitamente tramitar la declaración de la Cruz de los Caídos como Bien de Interés Cultural (BIC), un blindaje jurídico que dificultaría enormemente las pretensiones de derribo del Gobierno central.

Por su parte, el departamento que dirige Ángel Víctor Torres justifica la purga del monumento bajo el pretexto de que su origen es "político" y no religioso. Según el informe del Ministerio, la cruz —erigida en 1937— carece de "originalidad estética" y constituye un "elemento de humillación para las víctimas", argumentando que las reformas previas para despojarla de simbología franquista no son suficientes para "desvirtuar su naturaleza original".

Sin embargo, desde el Consistorio cacereño insisten en que el monumento ha sido resignificado por el paso del tiempo y el sentimiento popular, denunciando que Moncloa busca reabrir heridas y borrar el patrimonio de la ciudad con criterios exclusivamente ideológicos.