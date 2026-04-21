El doble rasero de Sánchez: fulmina la Fundación Franco mientras financia las de Largo Caballero y Sabino Arana

La decisión de actuar contra la Fundación Francisco Franco y cerrarla se formalizó el pasado 14 de abril, cuando el Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun, trasladó a la Justicia la petición de extinción de la fundación. Este movimiento culmina un proceso administrativo iniciado hace casi cuatro años y basado en la Ley de Memoria Democrática.

De hecho, acabar con la Fundación Francisco Franco es una de las batallas propagandísticas que más le interesa al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, las fundaciones de Francisco Largo Caballero o Sabino Arana reciben ayudas de hasta 218.739 euros. Arana fue un racista convencido que llegó a decir que "el roce de nuestro pueblo con el español causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de inteligencia", entre muchos más comentarios de semejante índole. Largo Caballero, por su parte, conocido como el Lenin español, confesaba que "la democracia es incompatible con el socialismo".

Cabe recordar, además, que cuando era secretario general de la cadena UGT, decidió armar al pueblo, y por pueblo hay que entender las milicias que se dedicaron a sembrar el terror entre religiosos, burgueses y no adeptos a la causa revolucionaria. Por tanto, la doble moral del Gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, vuelve a relucir. Según el informe de auditoría de las cuentas de la Fundación Sabino Arana, al cierre de 2024, esta institución recibió un total de 862.402 euros en subvenciones.

Una ley torticera

La Ley de Memoria Democrática establece que puede existir causa de extinción cuando una fundación no persigue fines de interés general. En concreto, el texto indica: "A estos efectos se considera contraria al interés general la apología del franquismo, que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes". Paradójicamente, la ley excluye a todas las víctimas de la Segunda República y del Frente Popular. En este sentido, Largo Caballero es uno de los responsables políticos de las matanzas que ocurrieron en Paracuellos. Una responsabilidad, por cierto, que al Gobierno no le parece relevante.

Y es que la Fundación Francisco Largo Caballero ha recibido financiación pública en los últimos años. Según los registros oficiales, desde 2022 ha obtenido 11 ayudas que suman 172.674,86 euros.

Estas subvenciones proceden de distintos ministerios. El que encabeza Ernest Urtasun ha concedido ayudas destinadas a la digitalización, conservación de patrimonio documental y mejora de instalaciones. Por su parte, el área de Memoria Democrática ha financiado actividades relacionadas con la atención a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. También figuran aportaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigidas a actividades de promoción y funcionamiento vinculadas a la economía social.

Del socialismo revolucionario al racismo nacionalista

Otra de las entidades que ha recibido financiación pública es la Fundación Sabino Arana. En los últimos años, ha obtenido ocho subvenciones estatales por un total de 46.064,13 euros. Estas ayudas proceden principalmente del Ministerio de Cultura, en el marco de convocatorias dirigidas a fundaciones vinculadas a partidos políticos con representación parlamentaria, destinadas al desarrollo de actividades de estudio y pensamiento político.

Sabino Arana, una figura a la que el nacionalismo vasco no parece estar dispuesto a renunciar, pidió en 1894, con motivo de la primera asamblea nacionalista –el Bizcai Buru Batzarra– "ahogar en un baño de sangre" a españoles y liberales.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha financiado proyectos dentro del Plan Director de la Cooperación Española. A estas cantidades se suman las concedidas por administraciones territoriales. Destacan las ayudas de la Diputación Foral de Vizcaya, que ascienden a 395.633,20 euros en tres años, destinadas a iniciativas culturales y de promoción del euskera.

Entre los proyectos financiados figura también una subvención directa de 20.000 euros en 2023 para actividades específicas, como el desarrollo de iniciativas culturales.