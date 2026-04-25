El historiador Eduardo de Mesa reivindica en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio el papel decisivo de España en la independencia de EEUU y denuncia su olvido en el relato anglosajón. Eduardo subraya el objetivo central del congreso: "Intentar poner en valor la importancia que tuvo la Monarquía Hispánica, hoy España, en la consecución de esa independencia".

Una aportación que, según denuncia, sigue sin reconocerse plenamente. El historiador insiste en que esta omisión no es menor, ya que conecta directamente con el origen de la actual potencia mundial.

Financiación, armas y estrategia militar

De Mesa detalla cómo la ayuda española fue clave desde el inicio del conflicto: "Al principio fue la financiación y la entrega de armas". A través del control de territorios como Luisiana, España articuló una red logística fundamental: "Se mandó muchísimo dinero, muchísimos ducados de plata. También se mandaron uniformes, rifles y pólvora".

Esta implicación fue creciendo progresivamente hasta convertirse en intervención directa: "Poco a poco la intervención española fue tomando más cuerpo", hasta que "ya hubo un momento que se declaró la guerra en Inglaterra y ya España entra en combate".

Golpes decisivos contra Gran Bretaña

El papel español no se limitó al territorio norteamericano. El historiador destaca su dimensión global. En particular, señala la capacidad española para asfixiar el suministro británico: "Los españoles fueron capaces de llegar a noquear todo ese sistema".

Entre los episodios más desconocidos, menciona "la captura de uno de los convoyes más grandes de toda la historia", una acción que, junto al apoyo financiero, resultó determinante: "La suma del dinero que va a llegar al Ejército Continental justo antes de la batalla de Yorktown va a significar que Estados Unidos pueda vencer".

Más allá de los hechos históricos, Eduardo denuncia una tendencia persistente: "Cómo se ha ido borrando la historia de España". A su juicio, este fenómeno responde a una visión cultural arraigada: "Ha habido esa obsesión por el borrado de la historia española". Incluso apunta a un trasfondo ideológico: "Los protestantes nos consideran seres inferiores".

Entre la historia y la reivindicación

El historiador también pone el foco en figuras clave como Bernardo de Gálvez, destacando su papel militar en la guerra, y en corrientes historiográficas ignoradas en España. Sobre el historiador Bolton, reconoce su interés personal: "Es una de mis últimas obsesiones", subrayando su relevancia: "Es uno de los grandes historiadores de Estados Unidos".

De Mesa lamenta que, pese a su importancia, "aquí en España es ignorado, completamente", y destaca cómo incluso desde fuera se ha reconocido el papel español: "Se fue dando cuenta de la importancia que tenía la civilización española".