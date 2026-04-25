Hallan en Soria una copa romana única: el recuerdo de un soldado hispano en el Muro de Adriano

El hallazgo fortuito de una copa romana en Berlanga del Duero (Soria) ha permitido identificar un objeto excepcional vinculado al Muro de Adriano, en la actual Inglaterra. El estudio, con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Museo Arqueológico Nacional, se ha publicado en la revista Britannia y caracteriza esta pieza como un posible recuerdo traído por un soldado tras servir en la frontera del Imperio.

La denominada 'copa de Berlanga' fue fabricada en el siglo II d.C. en Britania y forma parte de una serie muy limitada de vasos esmaltados asociados al Muro de Adriano. Solo se conocen cinco ejemplares completos en todo el mundo, y este es el único que incluye inscripciones de los fuertes situados en el sector oriental de la muralla.

Un objeto excepcional hallado en Soria

La copa apareció fragmentada, deformada e incompleta, aunque conserva entre el 80% y el 90% de su estructura, lo que ha permitido su reconstrucción virtual. Se trata de un cuenco hemisférico de bronce decorado con esmaltes en tonos rojo, verde, turquesa y azul.

El motivo decorativo muestra un friso con torretas que representa el Muro de Adriano, una infraestructura defensiva de 117 kilómetros construida entre los años 122 y 128 d.C. por orden del emperador Adriano. Esta muralla protegía la provincia romana de Britannia frente a las incursiones de pueblos del norte.

Según explica Jesús García Sánchez, investigador del Instituto de Arqueología de Mérida (centro mixto del CSIC y la Junta de Extremadura), la calidad de estas piezas indica que eran objetos de prestigio, posiblemente elaborados por encargo para miembros de la élite militar.

Un recuerdo de la frontera romana

Los investigadores interpretan la copa como un objeto personal que habría viajado desde Britania hasta la Península Ibérica. "La mayoría de investigadores coincidimos en interpretarlas como un souvenir o recuerdo del Muro", señala García Sánchez.

Esta hipótesis se apoya en la presencia documentada de tropas procedentes de la península en esa frontera. En concreto, la unidad Cohors I Celtiberorum sirvió en el Muro de Adriano. Roberto de Pablo, primer autor del estudio, apunta que el objeto pudo pertenecer a un soldado originario de la Celtiberia que regresó a su lugar de origen tras finalizar su servicio.

La zona donde se encontró la copa, conocida como La Cerrada del Arroyo, ha sido objeto de prospecciones arqueológicas que han identificado restos de una villa romana activa entre los siglos I y IV d.C., lo que refuerza el contexto histórico del hallazgo.

Inscripciones únicas en el conjunto

Uno de los rasgos más relevantes de la pieza es la presencia de inscripciones que mencionan campamentos militares del sector oriental del Muro: Cilurnum, Onno, Vindobala y Condercum. Ninguna de las otras copas conocidas incluye este tipo de referencias.

Susana de Luis Mariño, del Museo Arqueológico Nacional, destaca que esta característica convierte a la copa en un objeto singular dentro de su tipología. Además, la disposición de los nombres sugiere una lectura de oeste a este, como si el muro estuviera representado desde su lado interior.

Análisis científico y datación

El equipo llevó a cabo estudios técnicos para determinar el origen y la composición del objeto. Mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X y análisis isotópicos, se concluyó que la copa está fabricada con una aleación cuaternaria de bronce, zinc y plomo.

Estos análisis indican que el metal procede de minas del norte de Britania, probablemente situadas en Gales o Durham. Ignacio Montero Ruiz, del Instituto de Historia del CSIC, señala que estos datos permiten confirmar la autenticidad de la pieza.

La combinación de los resultados científicos con la información histórica sobre los campamentos representados ha permitido datar la copa entre los años 124 y 150 d.C.

Próxima exposición en Soria

La 'copa de Berlanga' será expuesta en el Museo Numantino de Soria una vez finalicen los trabajos de restauración en curso. Se trata de la única pieza de esta serie que podrá verse en España.

La investigación en la zona continuará en 2026 con nuevas campañas financiadas por la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Berlanga del Duero, que combinarán técnicas como el radar de penetración terrestre y el análisis de fotografías aéreas históricas.