El Papa León XIV ha firmado este lunes el decreto de "martirio" por el que serán beatificados 50 españoles, entre ellos 49 religiosos y un sacerdote asesinados durante la Guerra Civil española en la región de Cataluña, "por el odio a la fe" y la "persecución" del bando republicano, según ha informado el Vaticano en un comunicado.

Después de recibir en audiencia al prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, el Pontífice ha decidido autorizar la promulgación de los decretos relativos al martirio de estos 50 españoles. Este movimiento tiene lugar a menos de dos meses de la visita del Papa a España.

Entrando en mayor detalle de los asesinados, se trata de Estanislao Ortega García y 48 compañeros, religiosos profesos del Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel, así como de Emanuele Berenguer Clusella, sacerdote diocesano, asesinados entre los meses de julio y noviembre de 1936 en un contexto de "persecución" durante el conflicto civil en España en distintos puntos del territorio catalán.

Estos 50 asesinatos se enmarcan en un contexto de las mayores persecuciones que ha sufrido la Iglesia Católica en más de dos mil años. Y es que, en España, en tan solo tres años, de 1936 a 1939, durante la Guerra Civil, el bando republicano asesinó a 12 obispos, un administrador apostólico, 4.184 sacerdotes y seminaristas, 2.365 religiosos, además de 297 monjas.

Este "odio a la fe" señalado por el Pontífice sigue vigente en el Gobierno actual de Pedro Sánchez y en la extrema izquierda, que maniobra constantemente para amordazar la religión católica en los colegios españoles. Sin ir más lejos, hace un escaso mes, la formación de Yolanda Díaz, propuso en el Congreso de los Diputados prohibir las clases de religión en colegios públicos y concertados. Y todo ello, sin olvidar el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para desbaratar el Valle de los Caídos y remover el pasado de España.