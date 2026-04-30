Las obras que se están llevando a cabo en la Casa Consistorial de Écija han sacado a la luz restos del pasado romano de la localidad. Concretamente, se ha descubierto un gran mosaico y se han encontrado parte de los conductos de lo que habrían sido unas termas domésticas. Los hallazgos se encuentran en el entorno de la Plaza de España

El mosaico, según informó el Ayuntamiento de Écija, mide aproximadamente cinco metros y se cree que formaba parte de una franja mayor, parcialmente destruida durante las cimentaciones del edificio del siglo XVI. Tiene un patrón geométrico "de notable complejidad" y "con una ornamentación realmente excepcional", según manifestó el arqueólogo municipal, Sergio García Dils.

El mosaico, pese a su tamaño y valor arqueológico, será reubicado en otro espacio para "garantizar su conservación", según confirmó la alcaldesa. Este traslado permitirá continuar con las obras sin cambiar sustancialmente el proyecto aprobado.

La presencia romana en Écija, conocida entonces como Colonia Augusta Firma Astigi, fue una de las más relevantes de la península ibérica . Fundada oficialmente por Octavio Augusto hacia el 14 a.C., se convirtió en la capital de uno de los cuatro conventos jurídicos de la provincia Bética. Hoy en día, este pasado se celebra anualmente en el Festival Romano de Écija , que pone en valor este patrimonio a través de recreaciones y actividades culturales.