De la censura a Cela al mecenazgo de Fernán-Gómez: el mítico Café Gijón regresa a Madrid

Ha reabierto sus puertas en Madrid el Café Gijón, cerrado desde cinco meses atrás, tras una reforma, sin perder su esencia cultural, como declaran sus nuevos propietarios. Centro neurálgico de la vida literaria y artística donde se reunían escritores, pintores, actores e intelectuales en general.

Fue hace ciento treinta y ocho años, que se cumplen este mes del año, cuando se inauguró el entonces pomposamente llamado desde el frontispicio de su fachada el Gran Café de Gijón por su dueño, Gumersindo Gómez, un asturiano que había hecho fortuna en Cuba con un establecimiento parecido; de los indianos que volvieron ricos a España. Ya entonces entre sus clientes se encontraban políticos como José Canalejas, científicos de la talla de Santiago Ramón y Cajal (que publicaría su libro Charlas de café) y novelistas de renombre, caso de Benito Pérez Galdós.

La lista de asiduos en los primeros decenios del siglo XX contenía otros nombres que acudían al café para mantener tertulias entre sí: desde Pablo Picasso, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Calder, los literatos Curzio Malaparte, Henry Miller, Truman Capote, Graham Greene, García Lorca, entre otros poetas, y cineastas como Buñuel y Fritz Lang, y asimismo consagrados artistas del pincel, Joaquín Sorolla entre ellos y el escultor Mariano Benlliure.

Galdós se hacía siempre acompañar por alguna señorita: sabía escoger sus amistades femeninas, y engañaba a su fiel amante, la condesa de Pardo Bazán, menos atractiva. Valle-Inclán iba a cenar a deshoras. Julio Romero de Torres frecuentaba el café llevando del brazo a alguna de sus modelos gitanas, cuando no aparecía con dos galgos rusos que le permitían llevar al local.

Benito Pérez Galdós | Archivo

Alguna vez pisó aquel establecimiento una bailarina javanesa, de impresionante belleza y estilizada figura, que ocupaba uno de los divanes de peluche y sorbía lentamente el pipermint frappé que le servían, en tanto durante la espera fumaba un cigarrillo egipcio. Se había citado con el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, que era uno de sus amantes. Lo acusarían, sin pruebas, de haberla traicionado. Pero el caso es que esta artista que pasó a la historia como espía a dos bandos, acabó fusilada, nada más traspasar la frontera hispano-francesa, en los fosos del castillo galo de Vincennes.

Se asegura que García Lorca tuvo en el Gijón una tertulia, donde se reunía con gentes de La Barraca, su grupo teatral ambulante, del que formaba parte como escenógrafo José Caballero, y a la que acudía de vez en cuando el torero Ignacio Sánchez Mejías, con su amante, Encarnación López, alias la Argentinita, engañando tantas veces a su mujer, que era hermana de los Gallos. Cuando aquel agosto trágico de 1934 un toro lo hirió gravemente en Manzanares, muriendo días después en Madrid, Federico le dedicó su poema A las cinco de la tarde. El vate gustaba del trajín del Gijón, y contaba que allí, tiempo atrás, iba Rubén Darío a beberse copitas de Pernod.

En aquellos años veinte y treinta las tertulias abundaban y si antaño tenían lugar en las trastiendas de las farmacias, pasaron a mantenerse en cafés como el del madrileño Gijón. La Guerra Civil cortó aquellas costumbres, reanudadas a partir de 1939, ya con nuevos parroquianos, presuntamente de derechas, porque los llamados rojos o bien se habían expatriado, estaban en la cárcel o desaparecidos. No obstante, intelectuales de izquierda sin delitos probados compartían esa vida de café con otros de ideología contraria.

A Cela le prohibieron 'La familia de Pascual Duarte'

Llegada la posguerra muchos eran los cafés abiertos en Madrid. Ramón Gómez de la Serna pasó alguna vez por el Gijón, pero ya tenía tertulia propia en la calle de Carretas, en el viejo café de Pombo. Los hermanos Machado también alguna vez aparecieron por el Gijón, aunque Antonio, donde prefería acudir es al café Metropolitano del barrio de Cuatro Caminos donde clandestinamente se veía con Guiomar, a la que amaba platónicamente, seudónima de la poetisa Pilar de Valderrama.

Los años cuarenta y cincuenta, para olvidar la guerra, transcurrieron en el café Gijón como local de tertulias variadas. Clientela de escritores con pocos recursos económicos, sin ingresos conocidos, que por una peseta y cincuenta céntimos se tomaban un café y repetían jarra de agua, pasándose allí casi todo el día, perorando y huyendo del frío madrileño en invierno y del soporífero calor del estío.

Gerardo Diego parecía presidir una mesa de poetas, situada a la derecha, al fondo del café. Escuchaba más que hablaba. Se ganaba la vida como profesor de Literatura. Su "violín de Ingres", como se conocía la práctica de alguna afición, era la música. Creo que en su casa de la calle de Covarrubias, donde lo visité una vez para llevarlo a entrevistar en su cercana Radio España, disponía de un piano. Su tertulia en el Gijón tenía a otro poeta reconocido: el asturiano José García Nieto, siempre bien peinado y bien vestido, con su bigotito tan corriente en aquellos años, como un galán antiguo de la productora Cifesa. Aglutinó en torno suyo a otros poetas en un movimiento conocido como la Juventud Creadora. Publicaban versos en Garcilaso, la revista de ese grupo, o en La Estafeta Literaria.

Había en el café otra tertulia de pintores. En una mesa alejada, Enrique Jardiel Poncela desplegaba sus cuartillas para urdir en ella sus originales planteamientos teatrales, sirviéndose de unas tijeras y un tubo de pegamento cuando tenía que ir corrigiendo sus escritos. Hubo una época que le dio por inventar un teatro circular como ideal para las representaciones escénicas, para lo cual, como si se sirviera de conocimientos técnicos propios de ingenieros y arquitectos, comenzó a dibujar planos y planos. Hasta que se convenció de que aquello no iba a convertirse nunca en realidad. Su fantasía y creatividad eran inagotables. Un día en el que, cansado, se despidió hasta el siguiente, se le escuchó decirle a un camarero: "¡Me voy a ver culos a la Gran Vía!".

César González-Ruano era el más mañanero de los escritores del Gijón, adonde llegaba apenas abierto el local, con su rito de siempre: pedía "recado de escribir" (tintero y plumilla) para firmar varios artículos, muchos de estilo costumbrista. Llegado el mediodía se acercaban a su mesa jóvenes escritores en pos de algún consejo. Así, con los años, fueron acudiendo Marino Gómez-Santos y Francisco Umbral, plumas luego muy relacionadas con el Gijón. El primero de ellos, asturiano, quería ser escritor ya desde su temprana juventud, se plantó en Madrid, fue derecho al Gijón y allí poco a poco fue conociendo la vida literaria. Se ofreció a Pío Baroja, sin cobrarle un céntimo, a ser su secretario, y este, extrañado, lo aceptó. De González Ruano se hizo muy amigo y cuando llegaban del brazo al café, algún tertuliano le decía a otro: "Mira, ahí llegan César y Bruto". Marino tenía fama de gafe, bastante acreditada. Publicó en el diario Pueblo ciento y pico biografías, serie titulada Pequeña historia de grandes personajes, que luego, seleccionadas, aparecieron en libros, de los cuales fueron muy populares los de una colección, Pulga, hoy muy buscados. Gómez-Santos dio a la imprenta el original de Crónica del Café Gijón, el año 1955, que llevaba una curiosa portada, dibujo naif de César. Fue el primero de los volúmenes, seis o siete aparecidos mucho tiempo más tarde, dedicados a la historia del café. Meritorio, ameno trabajo, que no gustó a alguno de los tertulianos.

En cuanto a Francisco Umbral, también acérrimo seguidor de González Ruano, armó un buen escándalo entre los habituales del Gijón cuando publicó El Giocondo donde con nombres supuestos, pero fáciles de identificar por los que estaban "en la pomada" literaria madrileña, satirizaba a aquellos tertulianos. En un género muy particular, con una prosa rica en adjetivos, pura literatura, fue pasando del costumbrismo a una creación difícil de clasificar en sus libros de ensayo y de novelas en las que no seguía con la técnica del género. También escribió La noche que llegué al café Gijón, evocando a su modo y manera la vida, los habituales de aquellas tertulias, donde no faltaban puyas sobre ellos. Con El Giocondo ya tuvo un desagradable encuentro con un poeta gaditano de largas patillas que le arreó unos puñetazos a las puertas del local. Raúl del Pozo, también cabreado por haberlo tratado como un paleto rodeado de ovejas, también dijeron que había "acariciado" el rostro de quien luego sería su amigo.

Camilo José Cela ya destacaba en 1942 por su manera de escribir, año en el que la censura le prohibió La familia de Pascual Duarte, daguerrotipo literario de esa España profunda que el régimen franquista prefería ignorar. El escritor gallego no paró hasta ver editada su obra, pero no aquí, sino en una editorial sudamericana, en Buenos Aires. Tampoco fue autorizada La colmena. De esos avatares se hablaba mucho en las tertulias del Gijón, donde Cela era asiduo, barbado y no dejando títere con cabeza cuando algo le irritaba.

El generoso Fernán-Gómez

El café de Gijón reunía, a su vez que poetas y novelistas, muchos actores, sobre todo en fechas de estrenos, cuando sus autores e intérpretes aparecían tras una primera representación para saber qué les parecía la obra. De esa grey Fernando Fernán-Gómez destacaba por ser el más popular de los actores. Como también escribía, aunque aún no recordamos que hubiera publicado algo, contando con que le iban muy bien las cosas en el teatro y el cine. De ahí que se mostrara repentinamente mecenas de un premio que iba a llevar la leyenda de novela corta Café de Gijón, dotado de unos cuantos miles de pesetas de su peculio. En la convocatoria de 1951 el galardón fue a manos de González Ruano, con su obra O César o nada. Un año después Ana María Matute resultó ser la ganadora. Y en sucesivas calendas fue Carmen Martín Gaite quien venció, un par de nombres femeninos que encabezaron la lista de grandes escritoras.

Cuantos clientes curiosos, ajenos a la élite de escritores, actores y pintores, solían más bien quedarse en la barra del café, tratando de conocer la identidad de los más conocidos. Los del cine y teatro gozaban de esa admiración popular. No digamos si alguna vez tuvieron la suerte de contemplar a Ava Gardner poniéndose morada de sus cócteles preferidos. Orson Welles, esporádicamente, hacía una visita al Gijón, una vez junto a Joseph Cotten. George Sanders, excelente actor británico que hablaba nuestro idioma, gustaba de conversar con algún tertuliano, pues él también había publicado una novela, Crimen en mis manos. Tuvo un final trágico: se suicidó en el hotel de Sitges donde se encontraba. Otro británico, el hispanista Charles David Ley, enriquecía la nómina de autores extranjeros vinculados al café del paseo de Recoletos.

Volviendo la vista atrás convengamos que los dos escritores más famosos del Gijón seguían siendo en la década de los 60 César González-Ruano y Camilo José Cela. Tan amigos eran, sin otra connotación que la literaria, que en una primera época, en la década de los cuarenta, vivían en pisos colindantes de la calle de Alcalá, casi a la altura de la plaza de toros, donde pagaban cada uno mil quinientas pesetas al mes. Y en la siguiente alquilaron otras dos viviendas en la calle de Ríos Rosas, ya desprendiéndose de dos mil novecientas. En ambos casos, sabedores algunos tertulianos de semejante dispendio, los criticaban como derrochadores, cuando la media de colegas nunca podían entonces disfrutar del mismo confort que ellos en sus casas. Vecino de ambos se encontraba el pintor Manuel Viola, muy cotizado, que en su última época parecía pintar siempre el mismo cuadro. Era un bohemio de lujo que se fue a vivir sus últimos años a El Escorial.

Fueron apareciendo otros libros sobre el café Gijón, alguno ya en el siglo XXI. En ellos aparecían otros nombres que hemos pasado por alto en nuestro recuento. Se citaba a Ernest Hemingway, pero resulta que nunca acudió al Gijón: era enemigo de toda tertulia literaria, argüía. Ortega y Gasset fue una vez y no volvió. Buen conversador, Agustín de Foxá era una delicia escucharlo, por su vasta cultura, por la amenidad con la que relataba un extenso anecdotario mundano. Como cuando era representante español en México, acudió a una exposición de murales y alguien de la comitiva azteca le dijo: "Fíjese mi amigo, a esos héroes mexicas, todos hombres muy machos". Comentario al que replicó el autor de Madrid de corte a checa: "Pues en España sucede que somos hombres y mujeres y lo pasamos cojonudamente".

Eugenio d'Ors era otro docto visitante, cuando abandonaba su casa a espaldas del viejo Ayuntamiento madrileño, donde se sucedían otras tertulias de ilustres intelectuales, a los que una vez hablando de las muchas conferencias que se anunciaban a diario en Madrid, les dijo: "A las siete, o las das, o te las dan". Prestigioso filósofo que dejó para la posteridad, entre infinidad de sentencias, esta: "Todo lo que no es tradición, es plagio".

Eludimos dar nombres de actores famosos, pues la lista sería interminable. Paco Rabal era uno de los más constantes. Una vez se cabreó porque un camarero no le prestó dos mil pesetas, él, que tan grandes propinas les soltaba. Quizás ese día no estaba el limpiabotas, o el cerillero que vendía tabaco de estraperlo y lotería, quien sí era prestamista, con una comisión que le pagaban por tal práctica.

Ese mundo del Gijón fue disolviéndose ya cuando agonizaban los años setenta y muchas cafeterías modernas se extendían por todo Madrid. Y también porque la edad de viejos contertulios retenía a muchos de ellos en sus casas o la Parca iba avisándolos. Broma de humor negro la de un poeta surrealista, Carlos Oroza, que cuando veía entrar al café a un autor de reconocido prestigio, anunciaba desde su mesa: "Acaba de llegar Antonio Buero Vallejo, que en paz descanse". Lo decía por su semblante serio, de piel cerúlea.

El café Gijón tenía sobre todo por las mañanas clientela de juristas, fiscales, jueces, abogados, por la cercanía de los tribunales. Y por la tarde, hacia las cuatro, las tertulias de siempre de escritores y demás, que ya descendieron, siendo una de las últimas, durante los decenios ochenta en adelante de unos amigos entrañables: Manuel Vicent, Raúl del Pozo, José Luis Coll, Manuel Aleixandre, Álvaro de Luna, el realizador de televisión y director cinematográfico Ramón Fernández...

Y ya en tiempos recientes fue apagándose la llama de ese café histórico, que tendrá siempre su clientela, pero no la misma ni parecida a la de aquellos años transcurridos desde la posguerra hasta consumados cuatro o cinco decenios después, como ágora, centro de incontables encuentros de intelectuales y gentes variadas de nuestra cultura.