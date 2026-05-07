Ayuso, la dinamitera

Si usted, querido lector, fuese un empresario que quiere hacer negocios en México y consiguiese que le recibiese en el Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum, no se le ocurra decir que la residencia del jefe del Estado mexicano es el antiguo palacio de Hernán Cortés. No porque no sea verdad, sino precisamente porque lo es. Y nada molesta más a un arribista como recordarle sus orígenes.

Los pueblos decadentes, al igual que muchos enfermos, no soportan que se les diga la verdad sobre su mal, ni que pueden sanarse a cambio de hacer sacrificios y de cambiar su conducta. Ocurre en México y en España. ¡Cómo se nota la hermandad entre ambas naciones, a pesar de los malos gestos y las pataletas!

El régimen masónico, anticatólico, antiespañol y antimexicano que gobierna el país considera a Hernán Cortés culpable de todo. Es el muñeco que los poderosos agitan cuando les conviene una distracción para calmar el malestar popular y seguir con sus robos. En 2019, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, avanzó en los lamentos y las groserías habituales y exigió al rey Felipe VI que pidiese perdón por los abusos y las injusticias de la conquista. Esta matraca la heredó en 2024 su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Y los enemigos de España, desde la dinastía alauita a la dinastía Pujol, saben que basta con ser insistente para obtener lo que quieren de unos políticos españoles tan débiles como los liliputienses. Efectivamente, la repetición una y otra vez ha dado sus frutos. En marzo pasado, el Rey reconoció que hubo "mucho abuso" durante la conquista. Pero Sheinbaum no se ha dado por satisfecha y mantiene la demanda de las disculpas formales y expresas.

Durante su visita a México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a Hernán Cortés, el fabuloso conquistador y gobernante, y ha reivindicado a doña Marina , fundamental en la coalición de españoles e indígenas contra el imperio mexica, odiado por sus víctimas.

A la casta política mexicana, Ayuso les ha dicho la verdad, que descienden de Cortés, cosa que tenían que haber hecho tanto el Rey, como las docenas de Facultades de Historia que hay en España y la Real Academia de la Historia. Sin embargo, sus palabras han causado más irritación en España que en México, donde las personas inteligentes están cansadas de la manipulación de la historia para encubrir saqueos, fracasos y muerte.

El periódico El País (6-5-2026) le ha dedicado a Ayuso un editorial más de su larga lista. En el primer párrafo encontramos esta frase risible: "Requiere entender que la historia común no es un campo de batalla ideológico, sino un terreno complejo donde conviven memoria, dolor y vínculos culturales profundos". Esto lo publica el mismo diario que se inventó la trama franquista de robo de niños , que aplaudió la profanación de la basílica del Valle de los Caídos para exhumar el cuerpo de un antiguo jefe de Estado y que promueve esa venganza de resentidos que es la ‘ memoria histórica ’.

El resto del editorial contiene las expresiones habituales que usan los ‘ intelectuales de choque ’ para reñir a quienes citan el término Reconquista o investigan las chekas del PSOE y el PCE sin su permiso: "reivindicación acrítica", "visión revisionista", "memoria frente al mito", "argumento simplificador", "utilización política del pasado con fines contemporáneos", "ruido", "munición electoral", "ultraderecha"… Estos métodos ya sólo funcionan con alumnos obligados a repetir las consignas del profesor para ser aprobados.

El editorialista nos revela que las relaciones entre España y México se encuentran todavía "en un momento particularmente delicado". ¿De verdad? ¿Con lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Qué va a ser lo siguiente: expurgar de las bibliotecas los libros que escriben ‘Méjico’?

Y acusa a Ayuso de haber "desafiado" (sic) "la estrategia diplomática de los gobiernos de Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum, orientada a superar el conflicto simbólico", y de "dinamitar" nada menos que "un proceso diplomático delicado que afecta a la relación entre jefes de Estado".

Quizás la falta de la madrileña haya sido enfadar a los dos únicos políticos izquierdistas e hispanoparlantes que dan pellizquitos a Donald Trump. O puede que haya puesto en peligro algunos negocios comunes entre las dos orillas del Atlántico. Mientras leía el editorial, me he acordado de los hoteleros españoles que pagan todos los impuestos revolucionarios que exige la tiranía cubana y también de las patronales del transporte y la hostelería, encantadas de que vengan inmigrantes por millones para mantener bajos los salarios.

Ayuso comenzó su viaje el 3 de mayo y lo concluirá el 12. Durante cada día de su estancia, se habrán cometido en torno a 51 asesinatos. Ésa es la media de homicidios diarios que dio el Gobierno de Sheinbaum para marzo pasado. En septiembre de 2024, cuando tomó posesión de su cargo, la cifra era de 86,9 homicidios por día. En el sexenio de su protector, López Obrador, la violencia de los narcos y los demás delincuentes dejó casi 200.000 muertos, aunque los auténticos expertos creen que los recuentos del Gobierno rebajan los asesinados.

Ni los conquistadores españoles en el siglo XVI ni los estadounidenses en la guerra 1846-1848 causaron tantos muertos en México como el narco. De la incapacidad de la república mexicana para defender a su pueblo y de la infiltración de los cárteles en el régimen no es de buen gusto hablar. Como de Hernán Cortés. La verdad siempre molesta a los mentirosos, como la virtud al vicio.