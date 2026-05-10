Hallazgo histórico en el Pirineo: una cueva revela presencia humana hace 7.000 años

Un equipo liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) ha documentado una cueva prehistórica situada a 2.235 metros de altitud en el Pirineo catalán con evidencias de ocupaciones humanas intensas y recurrentes.

El yacimiento, conocido como Cova 338 y ubicado en la Vall de Núria, en el municipio de Queralbs (Girona), constituye hasta ahora el enclave con ocupaciones humanas documentadas a mayor altitud en los Pirineos. La investigación apunta a que la cavidad fue utilizada de forma reiterada entre el quinto milenio a.C. y el final del primer milenio a.C., lo que aporta nuevos datos sobre el uso de la alta montaña en la Prehistoria.

Ocupaciones reiteradas en distintas fases

Según el estudio, publicado en la revista Frontiers in Environmental Archaeology, las ocupaciones no fueron continuas, sino que se produjeron en diversas fases separadas por periodos de abandono. Este patrón sugiere un uso planificado del espacio a lo largo del tiempo.

El trabajo ha contado con la participación de investigadores de varias instituciones, entre ellas la Universitat Rovira i Virgili, la Universidad de Granada, la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat de les Illes Balears.

Los resultados cuestionan la idea extendida de que las zonas de alta montaña eran utilizadas de forma esporádica o marginal por las comunidades prehistóricas. En este caso, los datos apuntan a una presencia organizada y repetida en el entorno.

Hallazgos arqueológicos en la cavidad

Las excavaciones, realizadas entre 2021 y 2023, han permitido identificar una secuencia arqueológica con estructuras de combustión, restos de fauna y fragmentos cerámicos. También se ha recuperado un conjunto de minerales verdes, probablemente malaquita, un material rico en cobre.

El catedrático de Prehistoria de la UAB y responsable del estudio, Carlos Tornero, ha señalado que estos hallazgos reflejan actividades diversas desarrolladas en el interior de la cueva, así como la explotación directa de recursos minerales.

Entre los objetos recuperados destacan dos collares, uno elaborado con una concha marina y otro con un diente de oso pardo, que evidencian prácticas de ornamentación personal por parte de los grupos humanos que ocuparon el enclave.

Explotación de recursos de alta montaña

El análisis del yacimiento indica que la Cova 338 no solo servía como refugio, sino que formaba parte de una estrategia más amplia de aprovechamiento del territorio. En particular, se han identificado evidencias de explotación de recursos minerales dentro de la propia cavidad.

Según los investigadores, este tipo de actividad implica un conocimiento del entorno y una planificación que van más allá de un uso ocasional. La presencia de malaquita sugiere también el interés por materiales con posibles aplicaciones tecnológicas o simbólicas.

Carlos Tornero ha explicado que, por primera vez en los Pirineos, se documentan ocupaciones prehistóricas de alta montaña con una intensidad significativa, caracterizadas por la reiteración de actividades y la diversidad de usos del espacio.

Revisión del papel de la alta montaña

Los resultados del estudio obligan a revisar la interpretación tradicional de la alta montaña en la Prehistoria pirenaica. Durante décadas, estos espacios se consideraban áreas periféricas dentro de las dinámicas de las comunidades humanas.

Sin embargo, la evidencia aportada por la Cova 338 indica que estos entornos estaban integrados en las estrategias de movilidad y explotación del territorio. La recurrencia de las ocupaciones y la variedad de actividades documentadas apuntan a un uso estructurado del espacio.

El equipo investigador subraya que este yacimiento aporta información relevante para comprender cómo las sociedades prehistóricas se adaptaron a entornos de gran altitud y cómo gestionaron los recursos disponibles en estos paisajes.