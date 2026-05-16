El 19 de julio de 1936 Madrid se sumió en el caos. El Gobierno de la República reparte armas entre grupos de civiles que, fuera de control, toman las calles y siembran el terror: asaltos a mano armada, asesinatos, destrucción del patrimonio ajeno... En especial la emprenden, como ya hicieran en mayo de 1931, con los templos católicos. Entre el 19 y el 20 de julio arden la Catedral de San Isidro, San Cayetano, en la calle Embajadores, Nuestra Señora del Carmen, San Ignacio de Loyola, San Lorenzo, El Salvador y San Nicolás...

Todo recuerda a lo que había pasado hacía cinco años, recién estrenada la Segunda República, en escenarios similares. El escritor y periodista Josep Pla, que aquel 11 de mayo de 1931 estaba cerca de Gran Vía, contaba:

Sale la primera bocanada de humo por el rosetón de la iglesia del convento de los Jesuitas de la Flor. Ese establecimiento no está muy lejos de la pensión en la que vivo. La señora de la casa me grita descompuesta y alterada y me invita a subir a ver el fuego desde la azotea. Arriba en la azotea hay bastante gente. Con unos tablones que había en la Gran Vía han derribado una ventana baja. Ya dentro de la iglesia, han hecho un montón con sillas y bancos, que han rociado de petróleo, y todo ha prendido como la paja. Detrás del rosetón de la iglesia se ve una larga llama, altísima, que se estremece y llega hasta el techo.

En la primavera del 36, en el número 37 de la calle Toledo de Madrid, se barruntan lo peor. Allí, en la que fuera catedral provisional de Madrid hasta que se estrenó la Almudena, está la actual Colegiata de San Isidro. En su interior se guarda el famoso cuerpo incorrupto del santo, al que se rinde devoción desde el siglo XII, hacedor de innumerables milagros. Reinas de España intentaron robar partes del cuerpo momificado. Cuentan que incluso una criada le arrancó de un mordisco un dedo del pie o que otro de los dedos pasó a convertirse en ungüento para sanar a un enfermo linaje real.

El cuerpo incorrupto de san Isidro

Como sería el ambiente incendiario y anticlerical desde la llegada al poder del Frente Popular que en mayo los responsables de la catedral —el deán, unos canónigos y el sacristán mayor— deciden esconder lo que quedaba de san Isidro. Estaba en una caja de plata, seda y madera cubierto con un fino sudario.

Eligen un lugar próximo al altar mayor, cerca de la entrada a la sacristía, y en la pared cavan un gran agujero. A continuación empotran allí la caja. Los presentes juran guardar el secreto. A uno de ellos se lo llevan a la Checa de Porlier para intentar sacarle la información y no confiesa.

Tras el alzamiento de las tropas nacionales una muchedumbre fuera de control, como llevada por el diablo, asalta la catedral. El periodista Joaquín Arrarás cuenta que:

Una muchedumbre enfurecida por extrañas consignas baja en aluvión humano desde la Plaza Mayor al encuentro de otra riada tumultuaria que sube del mercado de la Cebada. —¡A San Isidro!— gritan todos, empujados por la misma perversidad. El interior del templo está convertido en un pandemónium en que los condenados gesticulan, blasfeman, corren alocados de acá para allá dando golpes y gritos y sin saber en definitiva qué hacer. Pronto surge la iniciativa de prender fuego al templo. Para ello amontonan más de quinientos reclinatorios, los rocían con gasolina y comienza a restallar la llamarada inicial.

Imagen de la cúpula de San Isidro derrumbada

Durante dos días, el 19 y el 20, todo arde, "hasta las aplicaciones de oro que tienen las campanas se funden". Objetos de arte muy valiosos: retablos, custodias, "se retuercen los hierros labrados", imágenes, pinturas... Y el día 20 colapsa la cúpula central.

El diario ABC contó que los asaltantes "buscaron denodadamente el cuerpo del santo y hasta apelaron a la dinamita para lograrlo. A fuerza de picos rompieron ladrillos, destrozaron paredes y levantaron pisos —en sacristías y sótanos— y bloques de tierras y muros fueron volados con dinamita. Nada encontraron".

Y ahí se queda tres años emparedado san Isidro, junto a unas reliquias de su esposa, santa María de la Cabeza. Nada se puede hacer hasta que acabe la guerra. Cuando en abril del 39 el arzobispo de Madrid-Alcalá, monseñor Leopoldo Eijo, puede acercarse a la catedral descubre que la pared permanece incólume. ¿Otro milagro? "Al ver la débil pared que lo ocultaba, caímos de rodillas y con lágrimas, dimos gracias al Señor...", cuenta el arzobispo, quien también observó "las huellas de la piqueta roja, en su afán de buscar tesoros, al igual que hicieron en todos los edificios de Madrid".

A los tres días, se reúnen varias autoridades eclesiásticas y municipales y piqueta en mano abren la pared. La caja y su contenido están intactos.

Momento en el que se pica la pared que oculta a san Isidro

Para celebrarlo, el cuerpo incorrupto estuvo expuesto del 14 al 23 de mayo de 1939. La última vez que se le pudo contemplar fue en el año 2022, con motivo del IV centenario de su canonización.

Recordamos la historia completa en la Noche de Cuesta, en la sección Historia Orgullosa de España.