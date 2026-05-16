El Concilio de Toledo que cambió un reino entero en un solo día (y algunos lo consideran el origen de España)

Un concilio celebrado en Toledo en el siglo VI marcó el paso del arrianismo al catolicismo en el reino visigodo y sigue siendo clave en el debate sobre la formación de la identidad histórica de España.

En el programa de Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, Rubén García, graduado en Geografía e Historia, ha repasado el contexto del Tercer Concilio de Toledo, sus protagonistas y las consecuencias políticas y religiosas de una decisión que afectó a todo el territorio peninsular.

Un reino dividido entre visigodos e hispanorromanos

La Hispania del siglo VI era un espacio de convivencia tensa entre dos realidades. Por un lado, la mayoría de la población hispanorromana, de tradición católica. Por otro, una minoría visigoda que mantenía el arrianismo como seña religiosa y política.

Rubén García lo resume con una cifra significativa: "Estamos hablando de cuatro o cinco millones de hispanorromanos frente a apenas doscientos mil visigodos".

El componente religioso funcionaba también como elemento de distinción entre ambos grupos, en un contexto de crisis y fricciones territoriales.

Leovigildo, Hermenegildo y el giro religioso

Antes del concilio, el rey Leovigildo intentó reforzar la unidad del reino imponiendo el arrianismo, sin éxito entre la población mayoritaria. Su hijo Hermenegildo se convirtió al catolicismo y acabó enfrentándose a su padre, en un conflicto interno que terminó con su muerte.

Tras la muerte de Leovigildo, su hijo Recaredo asumió el poder y dio un giro decisivo al convertirse al catolicismo, inicialmente en secreto. Ese paso fue clave para convocar el concilio que debía formalizar el cambio religioso.

El papel de Leandro de Sevilla

Uno de los protagonistas esenciales del proceso fue Leandro de Sevilla, figura clave en la conversión del monarca y en la preparación del concilio. "Fue, probablemente, la persona que más influyó en esa conversión", ha explicado Rubén García, en referencia a su papel como consejero espiritual de Recaredo.

Su intervención resultó determinante en la convocatoria del concilio que buscaba unificar el reino bajo una misma fe.

Un concilio para sellar la unidad religiosa

El 8 de mayo del año 589 se reunió en Toledo el Tercer Concilio, presidido por el rey Recaredo. En la asamblea participaron 72 obispos, además de magnates del reino y representantes eclesiásticos de distintos territorios.

El encuentro se preparó durante meses e incluyó medidas previas como un ayuno de tres días y una amnistía general para favorecer la reconciliación entre facciones.

Durante las sesiones se aprobaron 23 cánones, entre ellos la adopción del credo católico en todo el reino y la aceptación de formulaciones doctrinales como el filioque, que reforzaban la visión trinitaria frente al arrianismo.

Un legado histórico en debate

El concilio introdujo también cambios en la organización política, con una mayor implicación de los obispos en el control de la administración del reino y la integración de élites hispanorromanas en la estructura de poder.

Para parte de la historiografía, este proceso supuso un punto de inflexión en la construcción de una identidad común en la Península Ibérica. Rubén García destaca que la unificación religiosa ayudó a reducir tensiones entre poblaciones previamente enfrentadas.