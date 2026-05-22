La odisea del capitán Cuéllar: el héroe de la Armada Invencible que sobrevivió en Irlanda

El relato del capitán Francisco de Cuéllar, uno de los supervivientes del naufragio de la Armada Invencible en las costas de Irlanda en 1588, protagonizará una jornada hispano-irlandesa en el Archivo General de Simancas —Valladolid—, donde se presentará por primera vez en España una edición de la carta en la que narró su odisea.

La publicación, editada por el Ministerio de Cultura en colaboración con instituciones españolas e irlandesas, recoge el testimonio del capitán tras el hundimiento de su nave, La Lavia, frente a la bahía de Streedagh, en la costa noroccidental de Irlanda, uno de los episodios más conocidos.

Bajo el título Francisco de Cuéllar: naufragios, periplos y archivos, la jornada pondrá además en valor la documentación sobre naufragios y las relaciones históricas entre España e Irlanda que conserva el Archivo General de Simancas.

Edición especial

La edición especial de La carta del capitán Cuéllar, publicada en español e inglés, incluye la transcripción del documento original, una reproducción de la carta conservada por la Real Academia de la Historia y diversos estudios sobre la figura del militar, las investigaciones arqueológicas de los pecios de la Armada y la gestión del patrimonio cultural vinculado a aquellos naufragios.



En su relato, Cuéllar describe las penalidades sufridas tras alcanzar la costa irlandesa, su periplo por territorios controlados por Inglaterra y la ayuda recibida por parte de la población local hasta conseguir embarcarse de nuevo rumbo a Flandes.

Documentos originales

Con motivo de la jornada, el Archivo General de Simancas exhibirá varios documentos originales relacionados con estos acontecimientos, entre ellos memoriales redactados por el propio Cuéllar, mapas de puertos irlandeses, una relación de navíos de la Armada perdidos en aquellas costas o planos de cañones.

Además, se exhibirá el testamento de Hugh O’Donnell, uno de los principales nobles irlandeses aliados de la monarquía española, cuyos restos precisamente están enterrados en Valladolid.

La actividad pretende también reforzar los lazos históricos entre España e Irlanda a través de un patrimonio compartido que hunde sus raíces en los naufragios de la Armada de 1588 y en los contactos políticos y militares mantenidos entre ambos territorios durante los siglos XVI y XVII.