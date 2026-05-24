La necrópolis más antigua de la península ibérica está en Toledo y la acaban de datar en más de 6.000 años

Un equipo de investigadores de varias instituciones académicas españolas, encabezado por la Universidad de Alcalá (UAH), ha dado a conocer un hallazgo histórico sin precedentes. El yacimiento de Valdelasilla, ubicado en el municipio de Illescas, contiene la necrópolis monumental más antigua conocida en la península ibérica. Este conjunto de enterramientos data de finales del quinto milenio antes de Cristo, lo que supone una antigüedad superior a los 6.000 años.

Los detalles de este relevante descubrimiento han sido publicados en la prestigiosa revista científica Cambridge Archaeological Journal. El artículo, centrado en las prácticas funerarias de la prehistoria, revela cómo estas comunidades levantaron cámaras mortuorias utilizando materiales como madera, piedra y arcilla. Su temprano origen y la envergadura de sus construcciones vinculan este enclave de forma directa con los inicios del megalitismo en España.

El área de estudio salió a la luz gracias a una excavación preventiva que abarcó una extensión de 45 hectáreas. Según precisan los responsables del proyecto, en un perímetro de 11 hectáreas se llegaron a identificar hasta 454 estructuras de distinta morfología. Los trabajos sobre el terreno se llevaron a cabo entre los años 2020 y 2021, de manera previa al desarrollo urbanístico proyectado para esta zona de la provincia castellanomanchega.

Las tumbas documentadas por los especialistas se dividen en dos categorías principales. Por un lado, se encuentran las fosas, que poseen en torno a un metro y medio de diámetro y escasa profundidad, destinadas a albergar restos de individuos aislados. Por otro lado, destacan las cámaras, con dimensiones que varían entre los dos y los seis metros de diámetro, en cuyo interior se han hallado inhumaciones tanto individuales como de carácter múltiple y colectivo.

A lo largo de la intervención se recuperaron abundantes piezas que ayudan a perfilar la vida y la muerte de esta antigua civilización. Junto a los restos óseos humanos, el equipo de expertos extrajo herramientas de sílex, elementos de fauna y fragmentos de cerámica. El posterior análisis de estas evidencias ha permitido dividir la actividad funeraria en cinco fases cronológicas, desde el final del quinto milenio hasta mediados del tercer milenio a. C.

Rosa Barroso, profesora de la Universidad de Alcalá y participante en el estudio, ha explicado en declaraciones a la agencia EFE que el estado de conservación era excepcional. Aunque los arqueólogos tenían indicios de que se trataba de restos sumamente antiguos, la confirmación de las fechas ha sido el dato más revelador. La investigadora subraya que estos grupos familiares ya contaban con un espacio organizado dedicado a la muerte, lo que justifica plenamente la denominación de cementerio.

El análisis espacial del enclave demuestra que, en torno a una tumba principal de mayores proporciones, se distribuían otras fosas menores delimitadas por recintos concéntricos. Aunque los elementos perecederos de estas estructuras semiexcavadas en el suelo han desaparecido, los especialistas han documentado marcas de postes y zanjas de cimentación. Esto prueba que contaron con un notable alzamiento aéreo, rasgo definitorio de la arquitectura megalítica típica del Neolítico final.

Este descubrimiento, apoyado económicamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cambia el paradigma histórico sobre las sociedades prehistóricas. Hasta la fecha, existía el consenso académico de que los monumentos de este tipo en el territorio peninsular central eran mucho más tardíos que los de la costa. Sin embargo, Valdelasilla demuestra que las poblaciones de esta región poseían un desarrollo cultural e iniciativas arquitectónicas similares y coetáneas a las comunidades de los litorales.