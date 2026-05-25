Ficción Sonora: Torcuato Fernández-Miranda, la apasionante biografía del guionista de la Transición

El Teatro de la Mañana de Es La Mañana de Fin de Semana ha representado una nueva ficción sonora dedicada a la figura del catedrático y político Torcuato Fernández-Miranda, guionista del proceso de Transición de nuestro país. Aderezada con los comentarios de su sobrino-nieto y periodista Juan Fernández-Miranda, este teatro radiofónico nos acerca a uno de los políticos más importantes de la historia de España.

50 años de la ley para la Reforma Política

El jueves 18 de noviembre de 1976, rozando las nueve menos diez de la noche, las Cortes Españolas del régimen dictatorial de Francisco Franco se disponían a votar su posible desintegración.

El gobierno de Adolfo Suárez había defendido los pasados dos días su proyecto de ley para la Reforma Política que proponía a los procuradores un futuro democrático en España pasando de la ley a la ley a través de la ley. Sin embargo, aunque la iniciativa reformadora era compartida por dicho ejecutivo, no fue de éste del que salió la esencia norma. La octava ley fundamental que desactivaría todas las anteriores y convocaría elecciones constituyentes surgió de la mente del presidente de las Cortes Torcuato Fernández-Miranda que, al dar las nueve menos diez, dijo a los procuradores: "Se va a proceder a la votación".

El secretario primero de la Cámara descendió al atril y, por 34 minutos, nombró uno a uno a los procuradores que componían el pleno. Todos ellos votaron de forma pública, notoria y televisada bajo la atenta mirada y sabio juicio de 13 millones de espectadores. Al paso de la media hora, el secretario nombró al último hombre en las listas:

— Don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia.

— Sí.

El pleno ardió en cuchicheos. Al paso de unos minutos, el secretario regresó al atril para anunciar el resultado de la votación: "Votos afirmativos, cuatrocientos veinticinco. Votos negativos, cincuenta y nueve. Abstenciones, trece".

Un breve silencio. El presidente de las Cortes proclamó a la cámara:

— El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión.

Y los procuradores rompieron en un victorioso aplauso. Las cámaras se centraron en Adolfo Suárez, que también se lanzó a aplaudir. Mientras el hemiciclo celebraba la norma que prometía su disolución, el presidente de las Cortes recogía sus cosas con visible prisa. En un gesto de reconocimiento y generosidad, Suárez se giró hacia Torcuato y le dedicó parte de su histórico aplauso. A pesar de su asturianidad, a Fernández-Miranda se le escapó una tímida sonrisa de satisfacción pues, tras décadas de diligente trabajo, por fin España encaraba un futuro democrático.

Torcuarto Fernández-Miranda recoge apresurado sus pertenencias tras proclamar la aprobación de la Ley Para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1976

La vida de Torcuato Fernández-Miranda es el relato ejemplarizante de un honorable hombre de Estado que toda su vida compaginó su ambición académica con su ambición política poniendo siempre, por encima de ambas, el bien de España. En sus palabras, la Transición fue como una obra de teatro con un empresario, el Rey; un actor, Adolfo Suárez; y un autor, el propio Torcuato. Y su ilustre biografía inició como lo hacen todas, ¡inclusos las que no son ilustres! Con su nacimiento un 10 de noviembre de 1915 en Gijón.

Una generación atravesada por la guerra

Torcuato Fernández-Miranda nació en el seno de una familia numerosa, tradicional y católica. El pequeño Tato, como le llamaban en la más estricta intimidad, inició su andadura vital marcado por una ferviente ambición académica que, con los años, tornó en un sencillo deseo: ser catedrático. Finalizada la escuela primaria y los estudios secundarios, en 1933 Torcuato se desplazó a Oviedo y, allí, se matriculó en la Licenciatura de Derecho. Inició así su ilusionante andadura universitaria que pronto se vería amenazada por la Revolución del 34.

Al poco de cumplirse un año desde el inicio de sus estudios, las calles de Oviedo fueron tomadas por miles de mineros armados que, en tan solo tres días, se habían hecho con la mayor parte de la región. Las revueltas se sucedieron por toda la ciudad que quedó arrasada, al igual que muchos de sus simbólicos edificios.

En aquellos días, Torcuato Fernández-Miranda, de dieciocho años, permanecía a salvo encerrado en casa de sus tíos mientras por la ventana se asomaba a la sangrante realidad asturiana del momento. Fue allí, apoyado en el cristal, donde atisbó una fuerte llamarada que anunciaba la quema de otro importante edificio. En esta ocasión, era la biblioteca de su universidad.

Patio de la Universidad de Oviedo tras la Revolución de Asturias de 1934

La Revolución de Asturias de 1934 fue el primer evento que despertó en Torcuato una cierta llamada de compromiso para la acción. Pero, en 1936, el estallido de la Guerra Civil con el alzamiento de Francisco Franco el 18 de julio refrendaría dicho sentimiento. España se separó de forma efectiva y Gijón permaneció fiel a la República. Las familias como la Fernández-Miranda se vieron inmediatamente señaladas y las detenciones no se hicieron esperar.

Los soldados republicanos arrestaron a su padre Manuel Fernández-Miranda y, un par de días después, cuando Torcuato visitaba a unos tíos en Salinas, los milicianos regresaron y mandaron al frente a todos los hijos varones. A su regreso, las hermanas le explicaron con horror lo que había sucedido y, desde entonces, Torcuato permaneció escondido en la buhardilla de su propia casa.

En la soledad de su refugio, Torcuato buscó compañía en los libros de autores tan dispares como Aristóteles, Santo Tomás o el propio Kant. Hasta entonces, el joven estudiante nunca se había interesado por la política y su obsesión era la adquisición de conocimiento. Sin embargo, cuando en octubre de 1937 el Ejército Nacional entró en Gijón, Torcuato comprendió que no bastaba con ser un hombre de ideas. Dichas convicciones había que defenderlas y se alistó como alférez provisional.

Caminando por la senda académica, se topa con la política

El primero de abril de 1939, Torcuato Fernández-Miranda había sobrevivido a la guerra. ¡Pero no sin contratiempos! Como alférez provisional recorrió distintos territorios de España y luchó en contiendas tan importantes como la Batalla del Ebro en la que fue herido en acto de heroísmo. Ese primero de abril, Torcuato, como tantos otros, decidió no volver a hablar de la guerra ni de los horrores que vio en ella. Por tanto, regresó a sus estudios y en junio de 1940 se licenció en Derecho por la universidad de Oviedo con excelentes calificaciones. Su objetivo seguía siendo el mismo, alcanzar la cátedra, y tras grandes esfuerzos lo logró en 1945 sin escuela.

Entonces, ¿cómo llega Torcuato Fernández-Miranda a los primeros puestos políticos de su juventud? Todo acontece de forma muy sorpresiva y algunos podrían llamarlo casualidad... El ministro de Educación Joaquín Ruiz Giménez al llegar a su cartera renovó las universidades desde dentro deshaciéndose del requerimiento último de ser falangista para ostentar el cargo de rector. Por este cambio, en 1951 Torcuato Fernández-Miranda es nombrado rector con treinta y cinco años y, en aquella época, dicha distinción llevaba aparejada la obligación y responsabilidad de ser procurador en Cortes.

Sin comerlo ni beberlo, a partir de 1951 Torcuato Fernández-Miranda visita Madrid con asiduidad y participa de la vida político-administrativa del país y, en 1953, el ministro le vuelve a convocar con una propuesta: ser director de Enseñanza Media, incorporarse al Ministerio de Educación y trasladarse a Madrid. Torcuato acepta.

El profesor del Príncipe

Tras muchos años de enfrentamientos, en 1948 Francisco Franco y Don Juan de Borbón acuerdan frente a las costas de San Sebastián que Juan Carlos, niño, estudiase en España. Con 11 años, el nieto del último rey de España atraviesa la frontera portuguesa y llega en tren a Madrid para formarse lejos de su familia y bajo las garras de los enemigos de su padre.

En 1960, cuando Torcuato Fernández-Miranda contaba cuarenta y cuatro años, nuestro asturiano casualmente ostentaba el cargo de director de Enseñanza Universitaria. Por esto mismo, ese mismo año el ministro le encargó diseñar el programa académico del Príncipe, que ya se lanzaba a los estudios superiores. Torcuato se reservó para sí la asignatura de Derecho Político y, como profesor y alumno, iniciaron una relación que resultaría esencial para el futuro de España.

Las primeras clases fueron muy sorprendentes para el joven Borbón, que preguntaba:

— ¿No me va a traer libros?

— Su Alteza no los necesita.

El Príncipe quedó perplejo.

— ¿Cómo que no los necesito? ¡Los necesito para estudiar!

— No, no... Vuestra Alteza debe aprender escuchando y mirando a su alrededor.

Y, en otra ocasión, añadiría...

— Cuando digo a Vuestra Alteza que mire bien a su alrededor, es para que comprenda que, a veces, situaciones que parecen idénticas son en el fondo muy diferentes. La Historia se repite, pero no se parece. Cada vez el envite es diferente.

Torcuato Fernández-Miranda saluda al Príncipe Juan Carlos tras la jura de varios ministros en 1973

Profesor y alumno se entendieron enseguida. Y es que Torcuato Fernández Miranda era por encima de todo eso, un profesor. ¡Pero no uno cualquiera! Cautivador, tolerante, rompedor, único. En Oviedo se decía que cuando el Tato daba clase, las aulas se llenaban ¡y hasta de estudiantes ajenos al derecho! Como comprenderán, el príncipe Juan Carlos no fue una excepción... Y esta llamativa complicidad llegó a oídos del propio Franco que, moqueado, ordenó la presencia indispensable de un militar en las clases... Pero esto tan solo propició que profesor y alumno se vieran a escondidas.

Juan Fernández-Miranda, autor de El guionista de la transición y sobrino-nieto del susodicho, incide sobre el azar en el punto inicial de su relación: "Es una relación la que tejen Torcuato y Juan Carlos basada en el respeto mutuo y en un plan que diseñó Torcuato de despertar la inquietud del joven Príncipe y enseñarle a pensar. Ahora bien, Juan Carlos es hijo de su padre y su padre ya había posicionado a la Corona española en el exilio en la dirección de la concordia, de la reconciliación y de la monarquía parlamentaria británica. Por lo tanto, el azar los une y una mirada del largo plazo similar les da un camino a recorrer juntos".

¿Jurar o no jurar los Principios Fundamentales del Movimiento?

La primera prueba de la amistad entre Juan Carlos y su profesor se materializó el mes de julio de 1969. Entonces, el Caudillo anunció al Príncipe que el día 22 le nombraría sucesor a título de Rey, algo que conllevaría jurar los Principios Fundamentales del Movimiento.

Juan Carlos, entre la espada y la pared, aceptó, pero muy angustiado telefoneó a Torcuato Fernández-Miranda a quien pidió que le visitara lo antes posible en Zarzuela. El 18 de julio, el que fuera su profesor le tranquilizó diciendo:

— Alteza, al jurar las Leyes Fundamentales, las juráis en su totalidad. Por lo tanto, también juráis el artículo 10 de la Ley de Sucesión que dice que las leyes pueden ser derogadas y reformadas. Luego aceptáis desde ellas mismas esa responsabilidad de reforma.

Y añadió:

— Señor, las leyes le obligan, pero no le encadenan. Jurad los Principios del Movimiento, que más tarde los iremos cambiando legalmente uno tras otro. Iremos de la ley a la ley.

Juan Carlos I jura ante las Cortes y Franco los Principios Fundamentales del Movimiento el 22 de julio de 1969

En el año 1969, Torcuato Fernández-Miranda tenía claro el modo de hacer transicionar a España de la dictadura a la democracia sin violencia ni vacíos de poder, pero faltaba que se diera el momento preciso. El día 22 de julio, el Príncipe juró ante las Cortes y ante Franco los Principios del Movimiento con la convicción de no ser un fin en sí mismos, sino un cauce para alcanzar un futuro democrático.

Y, paralelamente, la vida de Torcuato volvió a toparse con la política.

"¿Movimiento? ¡Pero si yo no soy falangista!"

Esta fue la respuesta de Torcuato Fernández-Miranda cuando el vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, le ofreció ser ministro-secretario general del Movimiento. Y era cierto. Torcuato no era falangista. Entonces, ¿por qué ponerle en ese cargo? Juan Fernández-Miranda, autor de El guionista de la Transición, explica que "Carrero Blanco le nombra ministro del movimiento porque necesitaba controlar el Movimiento por una persona que no fuera de una de las familias del régimen".

De izquierda a derecha, Luis Carrero Blanco, Francisco Franco, Torcuato Fernández-Miranda (como ministro-secretario del Movimiento) y el príncipe Juan Carlos

Y aceptó. Desde la camisa blanca de su jura, Torcuato Fernández-Miranda se preocupó por adoptar posiciones progresivamente más aperturistas dentro del Movimiento que lo hicieran virar poco a poco. Su buen hacer y su profunda lealtad, le propulsaron a la vicepresidencia cuando Franco nombró a Carrero Blanco primer presidente del Gobierno desde la guerra. Así, el jueves 20 de diciembre de 1973, presidente y vicepresidente llevaban apenas seis meses en sus respectivos cargos.

"Carrero ha muerto"

La mañana de ese jueves 20 de diciembre, en el domicilio Fernández-Miranda reinaba una particular calma que sólo se logra cuando siete hijos salen por la puerta a sus trabajos o estudios. A las 9 y 27, Torcuato, que ya contaba cincuenta y ocho años, se afeitaba como de costumbre, pero la calma del hogar se vio interrumpida al dar el reloj las 9 y 28.

Una aparatosa explosión hizo vibrar las paredes del apartamento y su estruendo se coló por todas las ventanas. A apenas 300 metros, el presidente del Gobierno acababa de ser asesinado, pero Torcuato no lo supo hasta una hora más tarde cuando, en la Sede de Presidencia, el ministro de Vivienda le dijo:

— Carrero ha muerto.

— ¿Cómo? No es posible.

El ahora presidente en funciones se dirigió a sus compañeros de gobierno:

— Señores, seriedad y serenidad. Voy a llamar por teléfono al Caudillo, pues creo que lo primero es conocer las órdenes que pueda darnos en este momento.

Pero los ministros seguían demasiado alborotados. Torcuato llamó su atención:

— ¡Señores! Soy el presidente. Lo soy de modo automático por disposición de la Ley Orgánica. Estoy seguro de la colaboración de todos.

Y antes de abandonar la sala, añadió:

— No habrá estado de excepción.

La obsesión de Torcuato aquella mañana del 20 de diciembre de 1973 era evitar la violencia a toda costa. Tarea que se presentó complicada pues el ministro de Educación enseguida se ofreció para construir comandos de respuesta, el ultraderechista Blas Piñar a su vez puso a disposición del gobierno a "su gente" y el teniente general Iniesta Cano envió sin autorización un telegrama incendiario a todos los mandos de la Guardia Civil. Torcuato, diligente, fue sofocando todos los fuegos.

El primer movimiento del ahora presidente en funciones fue telefonear al Pardo. Tras unas señales, escuchó al otro lado la frágil voz del Generalísimo:

— Miranda, ¿no podría ser una triste casualidad?

En el Pardo, Franco insitió en que no había que alarmar al país. Pero a la una de la tarde la muerte de Carrero era vox populi en la capital y Radio Nacional, hasta entonces, se había limitado a emitir sonatas de Beethoven:

— El país ya está alarmado, Excelencia, la gente está desorientada. Es necesario informar de lo sucedido —dijo el presidente en funciones.

Y Franco empezó a ceder. A las 3 de la tarde el telediario anunció una declaración del gobierno. Pero, en el discurso, ni una palabra de la causa del fallecimiento. La situación en las calles era de calma, sí, pero Torcuato sabía de la necesidad de informar al pueblo español. En su segunda reunión, el presidente insitió de nuevo y Franco terminó por permitirlo. Pero le advirtió: "Miranda, se nos mueve la tierra bajo los pies".

Doce horas después del asesinato de Carrero Blanco, el presidente en funciones Torcuato Fernández-Miranda esperaba sentado en un estudio la señal del técnico de Televisión Española que le indicara que la grabación estaba por comenzar. Hasta entonces, Torcuato había despachado con el príncipe Juan Carlos, había visitado el cuerpo inerte de Carrero en la Sede de Presidencia, había autorizado que se contactase con la oposición en el exilio por primera vez en más de 30 años y se le informase de que no habría represalias. Además, en tiempo récord, había redactado un breve texto de 148 palabras cargadas de significado e intencionalidad.

Al fin, el técnico alzó la mano, la cámara comenzó a grabar y Torcuato, como presidente, se dirigió a la nación:

"Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el Almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad".

Torcuato Fernández-Miranda informa a la nación sobre el asesinato del presidente Carrero Blanco

Un alto en el camino

Las dos semanas que Torcuato Fernández-Miranda fue presidente el gobierno no le sirvieron para mantener el cargo pues las sirenas falangistas susurraban al oído del Caudillo: Cualquiera menos Torcuato, ¡cualquiera menos Torcuato! En consecuencia, el 29 de diciembre Franco nombró presidente a Carlos Arias Navarro y, entre sonrisas y cordialidades, el sistema franquista dio por fin la patada a uno de sus más incómodos engranajes.

Torcuato marchó, sí. Pero lo hizo con su conocido como Discurso de las Nieblas en el que señaló a la Luna aunque muchos sólo alcanzaron a ver el dedo...

"Afirmo mi lealtad, basada en la fidelidad, al Príncipe de España, expresión perfecta del limpio y claro futuro de nuestra Patria. Y afirmo esta fidelidad de modo radical e inequívoco".

Entre enero de 1974 y noviembre de 1975 lo más sustancial acontecido en la biografía de Torcuato es la publicación del libro Estado y Constitución donde puso negro sobre blanco sus convicciones democráticas. Además, concede muchas entrevistas. Entre ellas, una a Antonio Casado. El periodista le preguntaba: "Torcuato, ¿usted ha cambiado?". Y Torcuato contestaba: "Pues claro que he cambiado, pero las raíces éticas son las mismas".

Juan Fernández-Miranda, autor de El guionista de la Transición, apunta que esta declaración contenía igualmente el mensaje de que era "los tiempos cambian, los momentos son distintos, las soluciones son otras. Es el momento de la democracia".

"Torcuato, ¿quieres ser presidente del Gobierno o presidente de las Cortes?"

La tarde del 22 de octubre de 1975 el príncipe Juan Carlos realizó esta sustancial pregunta al que entonces fue su profesor y ahora era su más fiel consejero. Franco había sufrido una segunda recaída y el hecho sucesorio ya era cuestión de tiempo. Juan Carlos comenzaba a organizarse y le necesitaba a su lado, pero ¿de qué forma? Torcuato reflexionó hondamente. Analizó su ambición, que estaba claramente destinada a la presidencia del gobierno, pero analizó también la necesidad de España de un futuro democrático bajo la monarquía del que fue su alumno. Consciente de ello, contestó:

— Alteza, al hombre político que soy le gustaría ser presidente del Gobierno, pero puedo seros más útil como presidente de las Cortes.

Por primera vez en la historia de España, un hombre renunció a ser presidente del Gobierno.

Torcuato Fernández-Miranda jura su cargo como presidente de las Cortes y el Consejo del Reino ante S. M. Juan Carlos I

El 20 de noviembre de 1975 los españoles amanecieron con la noticia del fallecimiento de Francisco Franco a los 82 años de edad. Su desaparición activó los resortes sucesorios que hicieron de Juan Carlos príncipe Juan Carlos rey. En otras palabras, tocaba poner en práctica el plan reformador que por tantos años había diseñado con Torcuato Fernández-Miranda. ¡Pero la cosa no iba a ser fácil!

Empezaron los movimientos. El primero, colocar a Torcuato Fernández-Miranda en la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino teniendo a todo el sistema en contra pues, como se decía en el franquismo, "después de Franco, las instituciones". Juan Fernández-Miranda explica que, en este caso, la institución fundamental es el Consejo del Reino, un órgano de carácter consultivo formado por 16 personas nombradas por Franco que sólo se reunía cuando el Jefe del Estado iba a hacer un nombramiento sustancial para presentarle una terna con tres candidatos: "Esto era un paripé porque siempre estaba quien él quería, por lo tanto, el Consejo del Reino no era más que un trampantojo".

Sin embargo, muerto Franco y proclamado Juan Carlos I, las instituciones. "Juan Carlos I, para nombrar a Torcuato, necesita que el Consejo del Reino lo incluya en la terna. Para conseguirlo el Rey habla con Arias Navarro y básicamente le viene a decir que se queda como presidente del Gobierno y Torcuato como presidente de las Cortes." Carlos Arias Navarro, ante tan golosa propuesta, acepta y "eso propicia que Juan Carlos, una vez proclamado, no tuviera a las dos personas que necesitaba para lanzar su plan de reforma política porque Arias Navarro estaba en contra", explica Juan Fernández Miranda.

Podría decirse que Juan Carlos I se "traga el sapo" Carlos Arias Navarro para conseguir colocar a su histórico profesor en un puesto clave como sería la presidencia de las Cortes en la transición. El 3 de diciembre de 1975, Torcuato juró su cargo ante Dios y ante el Rey y enseguida comenzó a formular una serie de reformas técnicas e institucionales que, a medio plazo, facilitarían sumamente el trabajo a realizar.

Para el 9 de junio de 1976, Torcuato Fernández-Miranda había logrado dividir las Cortes Franquistas en pequeños grupos, introducir un nuevo procedimiento de urgencia conocido como el torcuatazo que evitara las comisiones del búnker y, además, quitarle toda la importancia mediática a las reuniones del Consejo del Reino que pasaron a ser periódicas cada dos jueves. En su opinión, los planes iban viento en popa a toda vela... Pero quedaba un incómodo resquicio que imposibilitaba el seguir adelante y ese era el presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro.

Un presidente disponible y dirigible

Torcuato y Su Majestad el Rey sabían de la necesidad de encontrar un sustituto, pero cómo echar al entonces presidente se volvió una realidad incómoda. Desde la proclamación de Juan Carlos, Arias Navarro había acumulado varias faltas de respeto al nuevo monarca y la relación entre ambos era manifiestamente tensa. Había que buscar alternativas y así se lo encomendó el Rey a su fiel aliado. Torcuato, a lo largo de los meses, observó con detenimiento a los posibles candidatos.

En opinión de Torcuato, Manuel Fraga y José María de Areilza tenían un proyecto propio demasiado consolidado como para servirles a él y Su Majestad, pero Adolfo Suárez era joven, un animal político, un orador seductor y atrayente... Y, por encima de todo, una esponja que absorbería el proyecto de reforma del Rey y Torcuato ¡En resumen! Un presidente disponible y dirigible. Aún sin fiarse del todo de los límites de su ambición, Torcuato recomendó a Adolfo Suárez y, Juan Carlos, aunque le vio muy verde, aceptó.

Tocaba deshacerse de Arias, al que le quedaban todavía tres años de mandato. Lo cierto es que, tras el fracaso de la propuesta reformista del gobierno liderada por Manuel Fraga, Carlos Arias Navarro se sentía incómodo en su cargo y en un ejecutivo que nació dividido y estaba prácticamente muerto.

El Rey pasó la primavera y buena parte del verano de 1976 angustiado pues no sabía cómo quitarse de encima al ahora conocido como albacea del franquismo. Su último movimiento fue una sangrante declaración para un medio estadounidense en la que calificaba al entonces presidente del Gobierno como un "desastre sin paliativos". Aún así, no tenía la certeza de que Arias se fuera a dar por aludido.

El jueves 1 de julio a la una de la tarde, Carlos Arias Navarro llegó al Palacio Real para despachar con el Rey y, al otro lado de la ciudad, Torcuato Fernández-Miranda esperaba ansioso noticias del monarca. A los 25 minutos sonó el teléfono, el Rey le informó:

— Todo ha ido mejor de lo esperado.

Y así sucedió. Antes de que el Rey pudiera siquiera pedirle la dimisión, Carlos Arias Navarro hizo entrega a Juan Carlos de su carta de renuncia diciendo: "No quiero ser un obstáculo". Todo fue mejor de lo esperado.

Que el Rey decidiera reunirse con Arias ese primero de julio no fue una alegre casualidad. Estaba todo meridianamente planeado pues, aquella tarde, el ahora aburrido Consejo del Reino, responsable de constituir la terna de posibles presidentes, se reunía a las cinco. Y Torcuato, cuando llegó a la sala donde se celebraría la sesión, observó con profunda satisfacción que estaba ausente de periodistas. La dimisión de Arias seguía siendo desconocida para la opinión pública. A las cinco de la tarde de ese jueves primero de julio, Torcuato Fernández-Miranda abrió la sesión y anunció a los consejeros:

— Señores consejeros, Arias ha presentado su dimisión al Rey.

Todos quedaron perplejos. Ninguno lo esperaba y ese era el plan. Torcuato explicó que entre el 2 y 3 de julio el Consejo designaría la terna de candidatos para Su Majestad el Rey, pero ¿cómo asegurarse de que en dicha terna iba el nombre de Adolfo Suárez? Juan Fernández-Miranda, autor de El guionista de la Transición, explica que, como afirmaría cualquier catedrático de derecho político, "el resultado de unas elecciones depende del modelo de votación que se elija". El Consejo del Reino, al ser un "trampantojo", carecía de sistema y esto Torcuato lo aprovechó para colar a Suárez en la terna.

Primero se propuso hacer un retrato robot con características ideales. Después, los consejeros propusieron nombres de posibles candidatos que, a continuación, tuvieron que defender con su voto. Luego se agruparon por distintas familias, en definitiva, Torcuato modificó los modelos de votación para asegurarse de que Suárez iba avanzando. Sin embargo, aún teniendo esto planeado la realidad da sorpresas hasta a los más prevenidos.

En dos ocasiones, Torcuato Fernández-Miranda tuvo que pedir ayuda a Miguel Primo de Rivera para que Adolfo Suárez llegara a la fase final y, en consecuencia, fuera propuesto al Rey en la terna. Finalmente, así fue y el nombre del futuro presidente del gobierno acabo en tercer lugar.

"Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido", dijo Torcuato al salir de la sala que encerraba la última sesión del Consejo. En palabras de Juan Fernández-Miranda, lo que el Rey le había pedido era "un candidato que reuniera los requisitos para poner en marcha el plan que el Rey y Torcuato habían diseñado".

La expósita

El 3 de julio de 1976, las piezas fundamentales para llevar a cabo la reforma democrática se encontraban por fin en su sitio. Llegó el momento de pasar, como diría Torcuato, "de la ley a la ley a través de la ley".

Adolfo Suárez saluda a Torcuato Fernández-Miranda tras jurar su cargo como presidente del Gobierno ante el Rey

El nombramiento de Adolfo Suárez es recogido con gran escepticismo tanto en el seno del régimen como en la oposición. El primer gobierno, conocido como el de los penenes, se puso enseguida en marcha para fraguar esa llave que abriría a España la puerta de la democracia. E, insisto, dicho así parece de lo más sencillo. Pero el Consejo de Ministros se vio en serios problemas cuando, a mediados de agosto, todavía no lograba dar con la tecla.

El presidente del Gobierno no dudó en contactar con Torcuato que, el martes 17 de agosto, se encontraba de vacaciones en Asturias. Ante la situación, Torcuato y su familia regresaron a la capital y el presidente de las Cortes se vio nuevamente llamado a la acción ante las manifiestas dificultades del gobierno. En apenas unos días, debía redactar la ley reformadora que durante tantos años rondó por su cabeza. La ley que haría transicionar a España sin violencia, sin vacíos de poder y con total legitimidad.

En su casa de Navacerrada, Torcuato reflexionó seriamente rodeado por la naturaleza. En sucio, anotó el esqueleto fundamental de esta octava Ley Fundamental del franquismo y, acompañado por su mujer, Carmen Lozana, que mecanografiaba a las mil maravillas, en su despacho Torcuato le comenzó a dictar el preámbulo:

"La Democracia no puede ser improvisada; ha de ser resultado del esfuerzo y trabajo de todo el pueblo español. Nuestra dura historia contemporánea, desde las Cortes de Cádiz, demuestra que las creaciones abstractas, las ilusiones, por nobles que sean, no sólo no conducen a la Democracia, sino que la destruyen".

El siguiente lunes, 23 de agosto, a tan sólo un día del Consejo de Ministros, Torcuato Fernández-Miranda se reunió con el presidente del Gobierno en su despacho y, allí, le hizo entrega del histórico borrador pronunciando estas históricas palabras:

— Aquí tienes esto, que no tiene padre.

Y Suárez actuó en consecuencia. Al día siguiente presentó "la expósita" en el Consejo de Ministros y el gobierno, por meses, perfeccionó el proyecto de ley bajo la supervisión de su desconocido autor (aunque su paternidad era manifiesta). Como saben, el 18 de noviembre de 1976 el proyecto de ley Para la Reforma Política fue aprobado en la Cortes Españolas por arrolladora mayoría y no sin dificultades. Cuando Torcuato proclamó la aprobación de su ley, debió sentir en su interior una inmensa satisfacción pues, con 61 años, sus ambiciones académicas y políticas culminaron en la que, sin duda, fue la gran obra de su vida.

Las Cortes Españolas debaten el proyecto de ley para la Reforma Política

El 5 de diciembre de 1976 el pueblo español refrendó el proyecto de ley dotándolo no sólo de legalidad, sino también de legitimidad. Las Cortes se disolvieron y tuvieron que pasar 6 tumultuosos meses hasta el 15 de junio de 1977 para se celebrasen las primeras elecciones en 41 años en España. ¡Y Torcuato, por supuesto, fue a votar! Lo paradójico es que, finalizado entonces el proceso de Transición y cumplido su trabajo para con el Rey, aparecieron los problemas, entre ellos con Suárez.

Juan Fernández-Miranda, autor de El guionista de la Transición, explica cómo, a partir de entonces, Torcuato y Suárez comenzaron a diferenciarse: "Torcuato contaba que había un acuerdo tácito entre ambos de, una vez aprobada la Ley Para la Reforma Política y convocadas elecciones, dar un paso atrás para que los comicios se celebraran desde la neutralidad y no desde el gobierno. En lo que tiene que ver con él, dimitió".

A esto, se le suma la disconformidad de Torcuato Fernández-Miranda en la forma de legalizar el Partido Comunista y la inclusión del término "nacionalidades" en el Artículo 2 de la Constitución de 1978. Según Torcuato, "el debate no tiene que planetearse en términos de soberanía y la palabra ‘nacionalidades’ tiene un componente jurídico indiscutible". Torcuato se opuso con tal firmeza, que el vicepresidente de Adolfo Suárez le dijo el famoso: "O te callas o te vas". Y Torcuato se fue.

Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez charlan en el patio del Palacio Real

Una epopeya y un héroe

Sus últimos años de vida, Torcuato Fernández-Miranda los pasó alejado de la política. En reconocimiento de sus impagables obras en favor de la transición democrática española, el Rey Juan Carlos I otorgó a su antiguo profesor el más alto de los reconocimientos: La Orden del Toisón de Oro y el ducado Fernández-Miranda en 1977.

Juan Carlos I otorga el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro a Torcuato Fernández-Miranda en 1977

Culminadas sus ambiciones políticas y académicas, Torcuato empezó a encontrar en su rutina momentos para el descanso y, por ello, en 1980 decidió visitar por fin ese país que cuyo sistema político por tantos años había admirado: Inglaterra.

Una vez en Londres y, como siempre, acompañado por su esposa Carmen Lozana, Torcuato tuvo ante sí la posibilidad de elegir: ¿Visitar primero el Parlamento o la Universidad de Cambridge? Aquel día, como si de una metáfora se tratase, Torcuato eligió la universidad. Y aquella noche, Torcuato sintió un profundo malestar.

El 19 de junio de 1980 en el hospital de Saint Mary en Londres la muerte encontró a Torcuato y consigo se lo llevó a la pronta edad de 64 años. Su temprana muerte lo convirtió en un referente inmaculado para la historia cuya magna obra cumple ya 50 años y logra resistir los incesantes envites que la amenazan. En opinión de Juan Fernández-Miranda, autor de El guionista de la Transición, "a Torcuato Fernández-Miranda España le debe mucho porque fue una persona que antepuso el sentido de Estado a sus intereses personales siempre y todas sus capacidades las puso en servicio de la concordia, lo cual propicio un proceso político que es la Transición que es el hito político más importante de los últimos 200 años en la historia de España".

Retrato de Torcuato Fernández-Miranda y Hevia en el Congreso de los Diputados (1978)

Pues su labor por España fue tan grande y magnánima, quede grabado en estas líneas el cariñoso recuerdo, el justo reconocimiento y la honda gratitud al que fue el guionista de la Transición. De la ley a la ley a través de la ley, Torcuato Fernández-Miranda. Semper et ubique fidelis.