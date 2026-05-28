El Congreso se une para celebrar los 500 años del primer chocolate en España

La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha dado su apoyo a una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para conmemorar el 500.º aniversario de la primera elaboración de chocolate en España, una efeméride que se celebrará en 2034 y que se sitúa en el Monasterio de Piedra, en el municipio zaragozano de Nuévalos.

La iniciativa ha sido registrada por los diputados socialistas Herminio Sancho, Marta Gracia y Víctor Ruiz, y ha contado con el respaldo del Partido Popular y de Sumar, mientras que Junts y Vox se han abstenido.

Un relato histórico sobre la llegada del cacao

La proposición repasa el contexto de la llegada del cacao a Europa y recoge que en 1521 el emperador azteca Moctezuma II ofreció cacao al conquistador español Hernán Cortés, quien llegó a describirlo como el "alimento de los dioses". El documento también explica que el término procede del náhuatl xocoatl, formado por xoco (amargo) y atl (agua).

Según el texto, fue posteriormente el monje de la orden del Císter Fray Jerónimo de Aguilar, intérprete de Cortés en su viaje a México, quien habría enviado el primer cargamento de cacao al abad del Monasterio de Piedra, Antonio de Álvaro, junto con una receta de preparación.

Eso sí, no fue hasta 1534 cuando la Orden Cisterciense elaboró el primer chocolate a la taza, con una receta a base de cacao, azúcar, canela y vainilla. Así nació la bebida dulce del chocolate a la taza, que posteriormente alcanzaría gran popularidad en distintas cortes europeas, después de que una princesa española lo introdujera en Versalles y el emperador lo difundiera más tarde en Viena.

Impulso institucional de cara a 2034

La PNL aprobada en comisión no tiene carácter vinculante, pero insta al Ejecutivo a poner en marcha un plan de actuaciones de cara a la conmemoración del quinto centenario, previsto para 2034.

Entre las medidas planteadas se incluye la colaboración con administraciones públicas, empresas del sector chocolatero, maestros artesanos, academias gastronómicas y otros agentes vinculados a la actividad.

La iniciativa también plantea reforzar la proyección de Aragón como territorio vinculado a este origen histórico del chocolate, así como promover actividades culturales, divulgativas y económicas en torno a esta efeméride.

El objetivo, según el texto apoyado en la Comisión, es dar visibilidad al papel de España en la historia del chocolate y potenciar su impacto turístico y cultural en distintas regiones del país.