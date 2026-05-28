Un manuscrito inédito sobre el rey Arturo y el Santo Grial sale a subasta por dos millones de euros

Un manuscrito medieval del siglo XIV sobre el rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial saldrá a subasta el próximo 8 de julio en Londres con una valoración de entre 1,5 y 2 millones de libras, equivalentes a unos 1,7 y 2,3 millones de euros.

La pieza, conocida como el Grial de Clermont-Tonnerre, será una de las obras destacadas de la puja de libros y manuscritos valiosos organizada por la casa Christie's en la capital británica.

El documento, fechado entre 1290 y 1310, ha permanecido durante cerca de 700 años en manos privadas y nunca había sido mostrado públicamente ni estudiado de forma exhaustiva.

Según explicó al diario británico The Guardian el director de manuscritos medievales y renacentistas de Christie's, Eugenio Donadoni, se trata probablemente del más antiguo y completo de los tres ejemplares conocidos de este texto que siguen en colecciones privadas.

Ilustraciones en miniatura y pan de oro

El manuscrito está elaborado sobre pergamino y decorado con pan de oro. Además, contiene 126 ilustraciones en miniatura, entre ellas una representación del mago Merlín transformándose en un ciervo parlante. El texto está escrito en francés y forma parte del universo literario artúrico vinculado a la leyenda del Santo Grial.

Los especialistas consideran que las ilustraciones podrían haber sido realizadas por el llamado Maestro del Apocalipsis de Lieja, un ilustrador anónimo identificado por el estilo de otras obras medievales atribuidas a él.

Donadoni destacó algunos rasgos característicos del artista, como los "rostros masculinos de mandíbula cuadrada" y los "puntos rojos en las mejillas" de los personajes representados.

La doctora Irene Fabry-Tehranchi, especialista en textos franceses de la Universidad de Cambridge, señaló que resulta "asombroso" que el manuscrito pueda pasar ahora a dominio público por primera vez.

Según explicó, la venta podría facilitar nuevas investigaciones académicas y un análisis más profundo de la obra y de su relevancia dentro de la literatura medieval europea.