La Leyenda Negra no sólo se circunscribe a España y su vasta historia sino que los territorios bajo domino del imperio también la sufren. Es el caso de México donde desde 2018 gobierna el partido que ha hecho de su odio a España y a la herencia hispana el leitmotiv de su Gobierno. Desde el país novohispano hay un escritor que batalla continuamente contra este relato: Juan Miguel Zunzunegui.

El escritor mexicano ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio para presentar su último libro: Hernán Cortés. Encuentro y conquista (La Esfera de los Libros, 2026), que tiene prólogo de Nacho Cano. El autor también de Al día siguiente de la conquista ha dicho que le gusta "mucho hacer filosofía" y que para "contar la historia de Cortés tengo que contar la de medio mundo" porque "la historia sin contexto es mentira". En este sentido, ha apuntado que "el contexto a veces es de siglos y de milenios".

Lo que Zunzunegui llama "la fuerza de la historia" comienza en "el hecho de que Eurasia sea como es generó un fenómeno en el que hacemos poco hincapié: las oleadas migratorias siempre fueron de orienta a occidente". Para el escritor novohispano "es fascinante" que "a lo largo de los siglos y milenios todos los movimientos se dan hacia Europa y todo confluye en España". Ha destacado que "hay un conglomerado de toda la historia en España".

La "fuerza de la historia", según Zunzunegui, "se detiene momentáneamente con el océano". Ha explicado que en lo que hoy es América vivían sin embargo "culturas de piedra" y eso "tiene que ver cómo es América, orientada de norte a sur" y por eso "estos seres humanos quedaron aislados y hay mucha menos gente que en Eurasia". Ese aislamiento de los americanos generó "un estancamiento inevitable" y por esa razón "America estaba lista a recibir".

Juan Miguel Zunzunegui ha contado que "cuando España se termina de unificar la tendencia hubiera sido cruzar el Estrecho, pero en el mismo año la fuerza de la historia los manda a un mundo listo para recibirlos". "A España le tocó", ha remarcado el escritor que ha destacado el encuentro ente Hernán Cortés y Moctezuma como "el verdadero encuentro entre dos mundos" y uno de los momentos "más importantes de la humanidad".

El escritor ha indicado que Hernán Cortés "no es un buscador de tesoros como muchos otros" y "desde que llega al Caribe" él tiene la "claridad" de que había que hacer otra cosa. Zunzunegui ha explicado que "Cortés es un producto de España" y que "al vivir 15 años en el Caribe entiende que esto es para quedarse". En este momento es "cuando sale a la aventura americana". En este sentido, ha señalado que "el que descubre América acaba siendo Hernán Cortés".

Cortés, según Zunzunegui, es una persona que "tiene suerte" y que cuando necesita traductores los encuentra de manera fortuita y por este tipo de razones "se siente tocado por Dios y por eso actúa como actúa". El escritor ha puesto de ejemplo cuando Cortés llega ante Moctezuma, lo que es "una joya". Ha recordado que Moctezuma "lo intentó todo" para que Cortés no llegara a Tenochtitlán y "cuando ya no tiene más remedio lo recibe".

En este sentido, "es un Moctezuma que entiende una cosa: esta gente extraña son cada vez más, algo está pasando y este hombre que ya es inevitable no me queda más remedio que hablar con él". Ahí entra también "toda la visión religiosa de Moctezuma" que "le hace pensar que Cortés es un enviado de los dioses". Por esta razón, Zunzunegui ha dicho que "es fascinante que en ese encuentro finalmente Moctezuma le toma de la mano a Cortés" ante el asombro de sus súbditos.

Cortés y Moctezuma: "Una relación muy íntima"

Zunzunegui ha rememorado que, "durante poco más de doscientos días", Cortés y Moctezuma conversaron "a diario": "De sus reyes, de su historia, de su filosofía.., llegan a tener una relación muy íntima, muy profunda, parecida a la amistad, que no era bien vista por los mexicas, que le llegan a decir a Moctezuma: ‘Tú eres la mujer de Cortés’. Cuando el pueblo mexica mata a pedradas a Moctezuma, las últimas palabras de Moctezuma son: ‘Cuida de mis hijos’. Aquí siguen viviendo trescientos descendientes de Moctezuma, todos ellos nobles y ricos".

El escritor ha explicado que la Mesoamérica "a la que llega Cortés es una civilización que tiene cuatro mil años de existencia", y que los aztecas o mexicas son "un pueblo que invadió desde el desierto del norte en el siglo XIII", "chamanes del desierto que invadieron en el 1250": "Conquistaron Mesoamérica, la destruyeron, la sometieron, impusieron a su dios e impusieron una maquinaria de sacrificio humano". Sacrificios que se celebraban a diario, "cada mañana, cada noche": "Para cuando llega Cortés, se están haciendo diez mil sacrificios humanos al año".

Cortés y Carlos VI

El escritor se ha referido al difícil papel de Carlos V: "Cuando Cortés regresa en 1528, lo recibe el emperador con honores. Cuando se hinca, el emperador lo levanta; cuando enferma, el emperador va a su lecho de enfermo. Esos primeros hechos nos muestran que el emperador, en principio, está encantado con Cortés, le admira profundamente; al mismo tiempo, le tiene mucho miedo".

Zunzunegui ha imaginado a Carlos V pensando de Cortés: "Este hombre, en América, es más rico y más poderoso que yo; me va a reconocer que soy el rey, pero se lo quiere quedar todo". Según el autor, "Cortés lo rompe todo, se inventa sus reglas. Y eso no lo puedes premiar". Por ello, "Carlos le hace una trampa: de 1528 a 1530 le colma de honores, pero, ‘cuando regrese, quítenle todo’".

Tiempo después, cuando Cortés regresa a España en 1540, "don Carlos ni siquiera lo recibe": "Al final, nadie le pone atención. Como todo buen hijo único, Cortés piensa que no se le dieron todos los honores que merecía. La relación de Cortés y don Carlos es complicadísima".