Zunzunegui, a Felipe VI: "¿Hubo abusos? Sí. Luego vinieron las leyes y los castigaron porque ese no era el objetivo"

Las autoridades mexicanas, con la complicidad de las españolas, han emprendido una cruzada contra la hispanidad del país norteamericano usando, en parte, a Felipe VI para que pidiera perdón por los supuestos abusos realizados hace más de 500 años durante el descubrimiento y la conquista de América. En una conversación informal hace unos meses, el Rey habló sobre los abusos y la izquierda indigenista lo celebró como una victoria.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, el escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui ha presentado su última obra Hernán Cortés. Encuentro y conquista (La Esfera de los Libros, 2026) y ha contestado a Felipe VI y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sobre la cuestión de los abusos durante la conquista ha dicho que "el problema es hablar poco, si quieres hablar, tienes que hablar completo".

En este sentido, ha indicado que "lo que el Rey dijo es verdad. Es que hubo muchos abusos. Bueno, sí. Es que hay muchos abusos en la historia de la humanidad, lo que no vale es pretender que lo que pasa entre México y España es exclusivo de México y España. Hubo muchos abusos. Los primeros aventureros y exploradores son eso, llegan y abusan, pero es la única ocasión tal vez en la historia humana en la que tras los exploradores y aventureros llegan los frailes y las leyes. Eso te dice que el espíritu no es abusar".

"De hecho, cuando la Corona ve que hay abusos, lo primero que tiene que hacer es mandar frailes y leyes; y los frailes son más importantes que las leyes, porque estas a veces no se cumplen", ha explicado Juan Miguel Zunzunegui. El escritor ha destacado que "la maravilla de los españoles es que incluso los más rudos como Hernán Cortés se postran ante los frailes. Les mandaron la conciencia moral".

Juan Miguel Zunzunegui ha insistido en que "los abusos se dan" y ha puesto de ejemplo el de "Nuño Beltrán de Guzmán, enviado como primera Audiencia para gobernar ese territorio que le quieren quitar a Hernán Cortés". Ha contado que "fue terrible, esclavizador y violento" y que "robó, mató, esclavizó, herró de herrar, y entonces el propio arzobispo Juan de Zumárraga, como protector de los indios, lo acusó y lo mandó de regreso a España, donde fue juzgado, condenado a cadena perpetua y murió en la cárcel". Por esta razón cree que "hay que contar la historia completa. ¿Hubo abusos? Sí. Luego vinieron las leyes y castigaron esos abusos porque ese no era el objetivo".

El pleito entre Cortés y el emperador

Durante sus bravatas contra los españoles y Hernán Cortés a propósito de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de origen del este de Europa y sin ningún antepasado mexica, sacó un documento para desacreditar a Cortés. Juan Miguel Zunzunegui ha dicho que "ese documento que se exhibió es de cuando Cortés ya murió".

Ha explicado que "Cortés y don Carlos tuvieron abierto un juicio durante 20 años" y que "cuando hay un juicio, sobre todo en un sistema legal como el español, eso te genera toneladas de documentos". "Lo que no vale es de un juicio de 20 años tomar solamente un papel donde la parte acusadora dice que Cortés cometió esos abusos. ¡Pero que saquen también la parte de la defensa donde los pueblos indios son los que defienden a Cortés!". En este sentido, ha recordado que con Hernán Cortés y los españoles "se acaban los sacrificios humanos y el canibalismo ritual. Ya solo con eso…".