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La Transición según Schommer

El Congreso de los Diputados acoge ‘Momentum 1977’, una exposición que recupera los retratos políticos más icónicos de Alberto Schommer. La serie ‘El pasado, desmontaje-montaje-consolidación’ simboliza el relevo político tras la muerte de Franco mediante el cambio de retratos oficiales en una oficina del régimen.