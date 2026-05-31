Así era la Transición: las fotos que captaron el nacimiento de la democracia española
La muestra reúne doce retratos de los líderes políticos de 1977 y podrá visitarse en el Congreso hasta el próximo 15 de septiembre.
La Transición según Schommer
El Congreso de los Diputados acoge ‘Momentum 1977’, una exposición que recupera los retratos políticos más icónicos de Alberto Schommer. La serie ‘El pasado, desmontaje-montaje-consolidación’ simboliza el relevo político tras la muerte de Franco mediante el cambio de retratos oficiales en una oficina del régimen.
Suárez convertido en símbolo
La exposición incluye una de las imágenes más reconocibles de Schommer: Adolfo Suárez multiplicado en una montaña de televisores. La fotografía refleja el protagonismo mediático del presidente durante los primeros años de la Transición.
Fraga y los “siete magníficos”
Schommer retrató a los dirigentes de Alianza Popular rodeados de escudos y espadas en plena campaña electoral de 1977. La composición buscaba transmitir fortaleza y liderazgo en un momento clave para la derecha española.
El pan como metáfora económica
Los miembros de UCD posaron sujetando hogazas de pan por idea del propio fotógrafo. Schommer quería representar la economía española, mientras unos guantes de boxeo quedaban apartados sobre una silla vacía.
El PSOE y el color esperanza
Felipe González rechazó utilizar un fondo rojo y pidió cambiarlo por uno verde “de esperanza”. La imagen del PSOE se completó con capotes taurinos como símbolo del desafío político que afrontaba el partido.
Los relojes de Democracia Cristiana
Los dirigentes de Democracia Cristiana fueron fotografiados sujetando relojes de distintas formas y tamaños. Aunque Schommer quería que cada uno marcara una hora diferente, finalmente todos decidieron sincronizarlos.
Tierno Galván y las balanzas
El Partido Socialista Popular posó junto a antiguas balanzas en una de las composiciones más sobrias de la serie. Schommer explicó después que buscaba transmitir la idea de equilibrio y “peso exacto” en plena Transición.
La paloma del PCE
Santiago Carrillo y otros dirigentes comunistas fueron retratados junto a palomas blancas y una jaula de madera. La fotografía se convirtió en una metáfora visual de reconciliación y apertura política durante la Transición española.