Por qué los ingleses quemaron varias veces el cuerpo de Juana de Arco

Juana de Arco tenía 19 años cuando fue ejecutada en la hoguera en la ciudad francesa de Ruan. Campesina, analfabeta y sin formación militar, acabó convertida en una figura decisiva durante la fase final de la Guerra de los Cien Años y, siglos después, en heroína nacional de Francia y santa de la Iglesia católica. Coincidiendo con el aniversario de su muerte, ocurrida el 30 de mayo de 1431, el historiador Alberto Garín ha repasado su figura en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, separando mito y realidad sobre una de las mujeres más conocidas de la historia europea.

La joven campesina que aseguró escuchar voces

La historia de Juana de Arco comenzó lejos de los campos de batalla. Nacida en una familia campesina en Domrémy, una pequeña localidad de la región de Lorena, la joven aseguró haber recibido mensajes divinos que le pedían intervenir para ayudar a Francia frente al avance inglés.

Según explicó Garín, durante el juicio al que fue sometida años después, Juana sostuvo que había sido el arcángel Miguel, junto a santa Catalina y santa Margarita, quienes la impulsaron a actuar. Sin embargo, el historiador matiza que su papel inicial no fue militar, sino simbólico.

"Nunca combatió con un arma en la mano", recuerda Garín, que explica que su presencia se convirtió en un elemento de motivación para unas tropas francesas golpeadas por las derrotas. En lugar de liderar estrategias militares, Juana aparecía en el frente con un estandarte entregado por el futuro rey Carlos VII para reforzar la moral de los soldados.

La situación política favoreció además su irrupción. Francia atravesaba un momento de gran debilidad frente a Inglaterra y el entonces heredero al trono buscaba cualquier elemento capaz de reforzar su legitimidad. Según resume Garín, el monarca vio en aquella joven una oportunidad inesperada: "Lo estamos pasando mal en el campo de batalla, ¿por qué no utilizar a esta muchacha que parece venir con apoyo divino?".

El papel que desempeñó en la Guerra de los Cien Años

La figura de Juana de Arco quedó vinculada especialmente al levantamiento del sitio de Orleans, uno de los episodios que permitió cambiar el ánimo del ejército francés. Garín insiste, sin embargo, en que no debe entenderse como una comandante militar al estilo contemporáneo.

Su presencia acompañó expediciones militares y ayudó a consolidar el camino hacia Reims, ciudad donde Carlos VII consiguió ser coronado oficialmente como rey de Francia. Ese momento marcó un punto de inflexión tanto para la guerra como para el propio papel de Juana.

El historiador sostiene que, una vez conseguido ese objetivo político, el interés de la Corona por protegerla disminuyó considerablemente. "Carlos VII ya no quería ese empuje moral porque el gran objetivo, que era ser coronado rey de forma legítima, ya lo había conseguido", explica Garín.

Poco después, Juana fue capturada por los borgoñones, aliados de Inglaterra, y entregada a los ingleses a cambio de dinero.

Un juicio religioso marcado por la política

Tras su captura comenzó el episodio que acabaría definiendo su leyenda: el juicio celebrado en Ruan. Formalmente fue un proceso religioso por herejía, pero los expertos consideran que estuvo profundamente condicionado por la situación política del momento.

Garín explica que los ingleses pretendían desmontar el relato de la joven como enviada divina. El objetivo era desacreditar todo aquello que había servido para reforzar la legitimidad de Carlos VII. "Trataban de demostrar que, lejos de ser una enviada de Dios, era una hereje", señala.

Durante meses, teólogos vinculados a la Universidad de París analizaron sus declaraciones para encontrar contradicciones que justificaran una condena. Décadas después, cuando el caso fue revisado por orden del papa Calixto III, varios participantes reconocieron irregularidades.

Según recuerda Garín, "algunos de los teólogos reconocieron que se vieron forzados por los ingleses", lo que permitió anular el proceso años más tarde.

La ejecución que no logró borrar su figura

El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue ejecutada públicamente en la hoguera. Las autoridades inglesas intentaron evitar cualquier gesto que pudiera convertirla en símbolo o mártir.

Garín explica que, tras la muerte, el cuerpo fue expuesto para demostrar públicamente que realmente era ella y evitar rumores sobre una posible huida. Después, los restos fueron quemados de nuevo para impedir cualquier veneración posterior. "La quemaron varias veces para que no quedara ningún resto que pudiera conservarse como símbolo", relata el historiador.

Sin embargo, el paso del tiempo tuvo el efecto contrario. La revisión del juicio, su beatificación y posterior canonización terminaron consolidando a Juana de Arco como uno de los grandes referentes históricos franceses.